Поверив телефонным мошенникам, житель Ида-Вирумаа потерял более 24 000 евро
Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, продолжают обманывать жителей Эстонии.
Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, продолжают обманывать жителей Эстонии.
В понедельник, 11 января в Нарвский полицейский участок поступило заявление от 53-летнего мужчины, которому позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что какой-то злоумышленник воспользовался счетом потерпевшего.
У него спросили коды от Smart-ID, якобы, чтобы пресечь действия злоумышленника. В итоге с банковского счета фирмы потерпевшего сняли 24 400 евро.
Предупредите всех родных, близких и друзей о том, что мошенники продолжают действовать под видом сотрудников банков, инвестиционных фондов и пр. Помните, настоящий работник банка никогда не спросит у вас какие-либо пароли и не попросит установить стороннее программное обеспечение на ваше личное устройство.
Представитель Swedbank Ирина Мамутова в выпуске ток-шоу «Своя правда» рассказала, что мошенники проводят хорошую подготовительную работу. Например, они заранее звонят людям, говорят, что проводят социологический опрос, в ходе которого выманивают у потенциальных жертв личную информацию. Именно поэтому после, когда уже совершается преступление, у потерпевшего не возникает сомнений, поскольку звонящий очень много знает о нем.