Поверив телефонным мошенникам, житель Ида-Вирумаа потерял более 24 000 евро

В понедельник, 11 января в Нарвский полицейский участок поступило заявление от 53-летнего мужчины, которому позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что какой-то злоумышленник воспользовался счетом потерпевшего.

У него спросили коды от Smart-ID, якобы, чтобы пресечь действия злоумышленника. В итоге с банковского счета фирмы потерпевшего сняли 24 400 евро.

Предупредите всех родных, близких и друзей о том, что мошенники продолжают действовать под видом сотрудников банков, инвестиционных фондов и пр. Помните, настоящий работник банка никогда не спросит у вас какие-либо пароли и не попросит установить стороннее программное обеспечение на ваше личное устройство.

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