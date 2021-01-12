Пользователь Facebook призывал жителей Латвии не соблюдать комендантский час: штраф - 2000 евро

Житель Лудзы в Facebook призывал людей не соблюдать действующие ограничения и во время комендантского часа всем вместе собраться в одном из общественных мест Лудзы. Позже этот человек во время комендантского часа находился за пределами своего жилья и продолжал агрессивные и безответственные действия.

Так как ранее он уже был устно предупрежден о возможной ответственности за несоблюдение связанных с Covid-19 ограничений, к нему был применен штраф в размере 2000 евро.

В Карсаве водитель транспортного средства после требований полиции остановиться пытался скрыться. В итоге его автомобиль был найден в канаве, однако водитель место происшествия покинул.

В ходе контроля за соблюдением ограничений в связи с Covid-19 недалеко от места событий был остановлен автомобиль, в котором находились два человека. Мужчины, возможно, отправились на помощь сбежавшему водителю, допускает полиция. Оба были наказаны штрафом в 500 евро за нарушение ограничений во время комендантского часа.

Похожие события произошли и в Ливаны. Во время мероприятий по контролю полицейские заметили автомобиль, который явно игнорировал требования полиции остановиться и начал бегство. Через какое-то время автомобиль остановился, но водитель и пассажир сбежали. Вскоре они вернулись к брошенной машине, где и были призваны к ответственности. Водитель наказан штрафом в 1000 евро, а пассажир - в 100 евро.