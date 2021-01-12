Вт, 12.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
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  • На шоссе Таллинн-Тарту в ДТП попала женщина на позднем сроке беременности
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Галерея и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту в ДТП попала женщина на позднем сроке беременности

Сегодня в 14.45 в деревне Анна на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Opel выехал наперерез ехавшей по главной дороге Škoda, пишет Järva Teataja.

Находившийся на месте происшествия мужчина пояснил Järva Teataja, что их семья ехала на двух автомобилях. Он был за рулем одной из машин, в которой также находились двое детей: годовалый и трехлетний. За ними на Škoda ехала беременная женщина.

Мужчина объяснил, что в ее машину врезался выехавший с окольной дороги Opel. От полученного удара Škoda вылетела в кювет.

Он рассказал, что женщину на скорой увезли в больницу, но, по первоначальным данным, она не пострадала. "Счастливый несчастный случай, что люди остались целы. Машину всегда можно привести в порядок, это не проблема", - отметил он.

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