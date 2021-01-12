Галерея и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту в ДТП попала женщина на позднем сроке беременности

Находившийся на месте происшествия мужчина пояснил Järva Teataja, что их семья ехала на двух автомобилях. Он был за рулем одной из машин, в которой также находились двое детей: годовалый и трехлетний. За ними на Škoda ехала беременная женщина.

Мужчина объяснил, что в ее машину врезался выехавший с окольной дороги Opel. От полученного удара Škoda вылетела в кювет.