Галерея и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту в ДТП попала женщина на позднем сроке беременности

Находившийся на месте происшествия мужчина пояснил Järva Teataja, что их семья ехала на двух автомобилях. Он был за рулем одной из машин, в которой также находились двое детей: годовалый и трехлетний. За ними на Škoda ехала беременная женщина.
Мужчина объяснил, что в ее машину врезался выехавший с окольной дороги Opel. От полученного удара Škoda вылетела в кювет.
Он рассказал, что женщину на скорой увезли в больницу, но, по первоначальным данным, она не пострадала. "Счастливый несчастный случай, что люди остались целы. Машину всегда можно привести в порядок, это не проблема", - отметил он.