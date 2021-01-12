Вт, 12.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Два банка заявили о разрыве сотрудничества с Трампом после беспорядков в Вашингтоне
2 мин для прочтения

Два банка заявили о разрыве сотрудничества с Трампом после беспорядков в Вашингтоне

Дональд Трамп.

ФОТО: AFP / Scanpix

Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса действующего американского президента Дональда Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января, пишет Newsru.com со ссылкой на The New York Times.

Немецкий банк кредитовал Трампа последние 20 лет. Сейчас принадлежащие президенту компании должны ему более 300 млн долларов. По информации NYT, финансовый конгломерат намерен простить Трампу эту задолженность, поскольку в противном случае не сможет разорвать с ним отношения до окончания срока погашения кредитов.

Прекратить сотрудничество с Трампом намерен и нью-йоркский Signature Bank, в совет директоров которого в прошлом входила дочь президента Иванка Трамп. Signature, в частности, финансировал строительство поля для гольфа во Флориде.

Банк выпустил заявление, в котором призвал Трампа уйти с поста главы государства в интересах страны. После беспорядков в Вашингтоне 6 января Signature закрыл два личных счета Трампа, на которых было около 5,3 млн долларов. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что также не будут вести дела с членами американского конгресса, которые голосовали против утверждения решения коллегии выборщиков, провозгласивших Джо Байдена избранным президентом США.

Остальные крупные компании воздерживаются от окончательного решения о приостановке финансовой помощи демократам и республиканцам. Они примут его в зависимости от развития обстановки вслед за инаугурацией Байдена, назначенной на 20 января.

Как пишет NYT, после штурма Капитолия и блокировки Трампа и его сторонников в мессенджерах бизнес президента и приближенных к нему лиц может столкнуться с серьезными репутационными и финансовыми последствиями. Например, Coca-Cola, брокерская компания Morgan Stanley, телекоммуникационная корпорация AT&T и сеть отелей Marriott заявили о приостановке сбора пожертвований для республиканцев, голосовавших в конгрессе против утверждения Байдена. Компания Shopify, разрабатывающая онлайн-решения для интернет-магазинов, также сообщила о закрытии связанных с президентом коммерческих сайтов.

Организатор основных мужских профессиональных соревнований по гольфу в США и Северной Америке - компания PGA объявила, что исключит гольф-клуб Трампа из своего крупного турнира. А принадлежащие президенту отели потеряли контракты с важными клиентами, тогда как пандемия вынудила закрыть ряд ресторанов и баров, а также резко сократить заполняемость гостиниц, в том числе в отеле в нескольких кварталах от Белого дома.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back