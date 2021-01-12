Жесткий локдаун в Германии может быть продлен до начала апреля

"Нам необходимы еще восемь-десять недель жестких мер", - отметила канцлер по время совещания. Ее слова пересказал изданию один из присутствовавших на заседании. "Если мы не сможем сдержать этот британский (вариант вируса - ред.) вирус, к Пасхе (то есть к 4 апреля - ред.) у нас будет десятикратный рост заболеваемости", - процитировало его издание.

Официального подтверждения этих слов канцлера пока не поступало. По данным источников агентства Reuters, участники заседания сошлись во мнении, что дальнейшие решения о сроках локдауна зависят от того, насколько быстро британская мутация будет распространяться в ФРГ.

Задача ограничительных мер состоит в том, чтобы число новых случаев инфицирования коронавирусом на протяжении семи дней держалось на отметке 50 и ниже на 100 тыс. населения. После этого местные отделы здравоохранения снова смогут начать отслеживать цепочки инфицирования.

Жесткий локдаун действует середины декабря 2020 года

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года. Кроме того, с 5 января в округах, где на протяжении семи дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тыс. человек, работают ужесточения, которые предполагают "сокращение радиуса допустимых перемещений до 15 км от места жительства - без наличия уважительной причины". Ограничения для розничных сетей и ресторанов продлены на три недели - до 31 января.

Встречи возможны только "с одним, не проживающим в том же домохозяйстве, человеком, либо в кругу родственников, принадлежащих к тому же домохозяйству". Детские сады и школы останутся закрытыми минимум до 31 января.