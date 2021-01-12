Главы государств и правительств ЕС обсудят вопрос сертификатов о вакцинации

«Все это будет предметом дискуссий на уровне государств-членов. Ближайшая дискуссия состоится на следующей неделе во время видеоконференции глав государств и правительств», - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник, отвечая на вопрос о состоянии дел с учреждением европейского сертификата о вакцинации.

«Мы, конечно, будем готовить эту дискуссию, но на данной стадии мы не можем обсуждать этот специфический вопрос или давать вам ориентиры по нему», - добавил Мамер.

В конце прошлой недели пресс-служба председателя Европейского совета Шарля Мишеля объявила, что он созывает 21 января видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС по вопросам борьбы против коронавирусной инфекции COVID-19.