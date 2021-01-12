Вт, 12.01.2021
Мне очень жаль, что премьер-министр не понимает своей ответственности. Индрек Саар
Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе Таллинн-Рапла-Тюри движение нарушено из-за металлолома
1 мин для прочтения

На шоссе Таллинн-Рапла-Тюри движение нарушено из-за металлолома

Полицейская машина.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

На шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Рапламаа движение нарушено из-за высыпавшегося на дорогу металлолома, который вез попавший в ДТП грузовик.

В 12.45 во вторник в Центр тревоги поступило сообщение, что на 68-м км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри выехал с трассы грузовик, сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны. В аварии никто не пострадал.

Грузовик вез металлолом, который высыпался на дорогу. Владелец грузовика организует вывоз и грузовика, и поклажи. Движение в направлении Таллинна частично нарушено, его регулируют.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back