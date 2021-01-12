На шоссе Таллинн-Рапла-Тюри движение нарушено из-за металлолома

В 12.45 во вторник в Центр тревоги поступило сообщение, что на 68-м км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри выехал с трассы грузовик, сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны. В аварии никто не пострадал.