ФОТО: BBC News

Заразившаяся Covid-19 член американского конгресса связывает свой диагноз со штурмом Капитолия, а в Британии власти угрожают нарушителям карантинных мер жесткими санкциями. Тем временем в одном из американских зоопарков впервые заболели гориллы.

Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом в мире заразились почти 91 млн человек, умерли - более 1,9 млн. В пятерке лидеров по числу заболевших - США, Индия. Бразилия, Россия и Великобритания. Пять стран с наивысшими показателями смерности - те же, только вместо России в их числе - Мексика.

Безответственные лондонцы

Глава лондонской полиции Крессида Дик предупредила через газету Times, что ее подчиненным придется пойти на крайние меры и поголовно штрафовать нарушителей режима карантина. По ее словам, в Лондоне продолжают проходить нелегальные рейвы и домашние вечеринки, люди также тайком собираются за игровыми столами.

За прошедшие сутки в Британии было выявлено более 46 тыс. новых случаев заболевания, умерли еще 529 человек. В больницах по всей стране с диагнозом коронавирус на сегодняшней день находятся 32,2 тыс. пациентов. Ситуация в Лондоне - одна из худших.

И даже при такой удручающей статистике, говорится в обращении Крессиды Дик, люди все равно регулярно нарушают предписания властей.

PA Media Момент ареста нарушителей локдауна в Эдинбурге.

Британия входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заболеваемости и смертности - 3,1 млн и 82 тыс. соответственно. Общая смертность в стране, составившая в 2020 году 697 тыс. человек, стала самой высокой со времен Второй мировой войны.

Власти призывают жителей сделать все от них зависящее, чтобы нынешний локдаун стал последним. "Если мы все будем соблюдать существующие в данный момент меры, то в теории сможем затормозить рост заболеваемости, чтобы с середины февраля мы могли перейти от системы всеобщих ограничений к многоуровневым", - заявил Кит Малтхаус, который отвечает в правительстве страны за борьбу с преступностью и охрану порядка.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок предупредил во вторник, что давление на NHS (Национальную систему здравоохранения Британии) достигло предела, и призвал британцев не выходить из дома без крайней необходимости.

Ковид в конгрессе США после погрома

Конгрессвумен от штата Нью-Джерси Бонни Уотсон Коулмен написала на своей странице в "Твиттере", что ее тест на коронавирус дал положительный результат, и она связывает это с беспорядками на Капитолийском холме 6 января. 75-летняя Коулмен прошла тест в понедельник, и, по ее словам, она не сомневается, что заразилась именно во время вторжения толпы в Капитолий.

Кроме того, что абсолютное большинство сторонников Дональда Трампа были без масок, Коулмен пришлось прятаться в дальних помещениях с коллегами, некоторые из которых, как она пишет, тоже отказались надеть маски.

Демократка Коулмен был в числе первых конгрессменов, получивших первую дозу вакцины Pfitzer/BioNTech, как только она была предложена американским законодателям в декабре прошлого года. В данном случае первая прививка не спасла ее от инфекции.

Сообщается также еще об одном заболевшем конгрессмене, возможно, также инфицированном в ходе событий 6 января, но официального подтверждения этой информации пока нет.

США лидируют в мире по числу инфицированных и умерших - 22,6 млн и 376,2 тыс. соответственно.

В американском зоопарке заболели гориллы

Тем временем в сафари-парке Сан-Диего коронавирусом заболели по меньшей мере восемь горилл - это первый подтвержденный случай Covid-19 у приматов в зоопарках мира. У некоторых из горилл есть симптомы, в том числе кашель, однако тяжело заболевших среди них нет.

Одна из горилл в зоопарке Сан-Диего. Reuters

Позитивный тест на коронавирус получен только у одной обезьяны, однако, по всей вероятности, были заражены все восемь животных. Предполагается, что они заразились от человека, который за ними ухаживал.

"Они кашляют и у них забиты носы, но гориллы чувствуют себя хорошо", заявила директор сафари-парка Лиза Патерсон.- Эта группа находится на карантине, они продолжают пить и есть. Так что мы надеемся на их полное выздоровление".

Что еще происходит в мире

Король Малайзии Аль-Султан Абдулла II объявил в стране чрезвычайное положение в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической ситуацией. В официальном сообщении королевского дворца говорится, что режим ЧП продлится до 1 августа, но может быть отменен раньше, если показатели распространения инфекции значительно снизятся.

EPA Король Малайзии Аль-Султан Абдулла II объявил в стране чрезвычайное положение.

Режим ЧП введен в стране впервые за последние 50 лет. О введении такой меры попросил премьер-министр Мухиддин Яссин, занявший этот пост менее года назад. Ограничения позволяют ему распустить парламент страны, и, по мнению критиков, причиной для обращения к королю стало именно желание укрепить свои позиции, а не борьба с эпидемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Малайзии за время пандемии заболели 138,2 тыс. человек, умерли - 555 человек.

Во вторник власти Китая ввели дополнительные меры карантина в районах, расположенных недалеко от Пекина. В частности, в локдауне оказались 4,9 млн жителей в провинции Хэбэй. Всем им в ближайшие дни предстоит пройти тесты на Covid-19.

По официальным данным, во вторник в стране зафиксировано 55 новых случаев заражения и 40 из них в Хэбэе. Ранее локальные локдауны были введены в двух соседствующих районах с общим населением 11 млн человек.

Reuters Китай первым в мире ввел практику тотального тестирования в зонах поражения.

Власти Китая заявляют, что практически справились с эпидемией в стране и теперь действуют точечно в регионах, где происходят вспышки.