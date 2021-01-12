Вт, 12.01.2021
Мне очень жаль, что премьер-министр не понимает своей ответственности. Индрек Саар
Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • На Тартуской ратушной площади разбирают Городок света, каток остается открытым
1 мин для прочтения

На Тартуской ратушной площади разбирают Городок света, каток остается открытым

Тартуская ратушная площадь.

ФОТО: Rein Leib / Tartu Linnavalitsus

В начале этой недели на Тартуской ратушной площади разбираются стеклянные павильоны Городка света, однако каток продолжит радовать горожан до середины февраля. Тартуская рождественская ель будет убрана с ратушной площади на следующей неделе.

Каток площадью около 1000 квадратных метров будет открыт на Тартуской ратушной площади до 17 февраля. «После этого нужно будет подготовить Ратушную площадь к приходу весны, и начиная с марта уже можно планировать, что интересное будет происходить в Тарту весной и летом», – пояснила директора Tiigi Seltsimaja Марис Пеэбо.

До этого времени можно кататься на коньках каждый день с 10.00 до 22.00. В случае обострения распространения коронавируса и исходя из постановлений Правительства Республики часы работы катка могут быть сокращены.

В начале этого года во избежание распространения коронавируса на Ратушной площади отменяется также традиционное открытие ледовой скульптуры, которым обычно отмечается наступление нового года по восточному календарю.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back