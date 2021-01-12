На Тартуской ратушной площади разбирают Городок света, каток остается открытым

Каток площадью около 1000 квадратных метров будет открыт на Тартуской ратушной площади до 17 февраля. «После этого нужно будет подготовить Ратушную площадь к приходу весны, и начиная с марта уже можно планировать, что интересное будет происходить в Тарту весной и летом», – пояснила директора Tiigi Seltsimaja Марис Пеэбо.

До этого времени можно кататься на коньках каждый день с 10.00 до 22.00. В случае обострения распространения коронавируса и исходя из постановлений Правительства Республики часы работы катка могут быть сокращены.