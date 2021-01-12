Обзор ⟩ Подозреваемый в коррупции Тедер в прошлом году пожертвовал партиям больше всех

Среди предпринимателей также щедро поддержали партии Урмас Сыырумаа, Парвел Пруунсильд и Эндель Сифф.

Четвертый квартал оживил Центристскую партию

За последние три месяца прошлого года частные лица пожертвовали политическим партиям в общей сложности 492 203 евро. Наибольшую сумму собрала Центристская партия премьер-министра - 218 767 евро. Центристская партия собрала 160 000 евро пожертвований крупных бизнесменов. Предприниматель Хиллар Тедер пожертвовал партии премьер-министра 60 000 евро, 50 000 евро пожертвовали Урмас Сыырумаа и Эндель Сифф.

Эндель Сифф, владелец портов Беккери и порта Меэрузе, предложил правительству и Национальной опере "Эстония" построить новый оперный театр на полуострове Копли в районе порта Беккери. 17 сентября 2020 года Таллиннское горсобрание инициировало разработку детальной планировки и стратегической экологической оценки района порта Меэрузе в Копли.

С 2015 года Сифф пожертвовал политическим партиям в общей сложности более 112 000 евро, львиную долю (95 000 евро) - Центристской партии и 17 000 - Партии реформ. Самая крупная отдельная сумма до сих пор была пожертвована Сиффом Центристской партии в 2020 году, партия премьер-министра получила 50 000 евро шестого октября.

Парламентские партии снимают сливки

Партия реформ собрала пожертвований на 117 014 евро. Самую большую сумму, 30 000 евро, партии пожертвовал Хиллар Тедер. Вторую по величине сумму, 15 000 евро, пожертвовал Партии реформ Тармо Тамм, который находится в списке Eesti 200. Столько же пожертвовал Партии реформ бизнесмен Анри Яэгер. Айвар Берзин, основной владелец Vestman Energia, занимающий 38-е место в рейтинге самых богатых людей по версии Äripäev, пожертвовал 7000 евро.

Партия «Отечество» собрала пожертвований на сумму 77 820 евро за первые три месяца прошлого года. Львиная доля пожертвований - 60 000 евро от Хиллара Тедера. Кристьян Ванаселья, лидер Правых «Отечества», поддержал партию пожертвованием в размере 5 000 евро.

Рождественский подарок Тедера Центристской партии, «Отечеству» и Партии реформ В прошлом году 23 декабря крупный предприниматель Хиллар Тедер пожертвовал 30 тысяч евро Центристской партии и «Отечества», а 29 декабря - 30 тысяч евро Партии реформ.

Социал-демократическая партия, меньше всех представленная в парламента, получила пожертвований в размере 50 898 евро. Почти половина пожертвования от Урмаса Сыырумаа в размере 25 000 евро. Депутат Европарламента Свен Миксер поддержал родную партию суммой в 6000 евро.

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), заявившая, что не принимает деньги от крупных бизнесменов, собрала 17 060 евро. Самое крупное пожертвование - 5000 евро - сделал член EKRE Айвар Сяэт. «Мы с самого начала заняли четкую позицию: мы не берем деньги у бизнесменов, мы не берем крупные пожертвования от людей, потому что знаем, что бесплатных обедов не бывает, и это может привести к осложнениям, которых мы хотим избежать», - сказал бывший глава EKRE Март Хельме.

Из данных, представленных в ERJK, следует, что пожертвования непарламентским партиям значительно скромнее. Так, на последних выборах в Рийгикогу партия Eesti 200, которая не попала в парламент, собрала пожертвований на сумму 6 624 евро. Львиная доля пожертвования - это пожертвование предпринимателя Олега Осиновского в размере 5000 евро.

По словам члена правления Eesti 200 Пирко Конса, Осиновский объяснил свое пожертвование желанием поддержать либеральное мировоззрение партии.

Ранее, в 2013 и 2014 годах, Осиновский поддержал Социал-демократическую партию на общую сумму 80 000 евро. В 2015 году его сын Евгений Осиновский был избран лидером социал-демократов.

Партия зеленых Эстонии собрала в четвертом квартале прошлого года 3 866 евро.