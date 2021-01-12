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Мартин Хельме
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Обзор ⟩ Подозреваемый в коррупции Тедер в прошлом году пожертвовал партиям больше всех

Хиллар Тедер.

ФОТО: Erik Tikan

Крупный предприниматель и подозреваемый в коррупции Хиллар Тедер в прошлом году пожертвовал политическим партиям самую крупную сумму: 240 000 евро. Ровно половина суммы, 120 000 евро, была пожертвована Центристской партии, согласно данным, представленным в Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK), пишет Postimees.

Хиллар Тедер и Михаил Корб подозреваются в торговле влиянием. Согласно подозрению, было согласовано, что Хиллар Тедер пожертвует Центристской партии до муниципальных выборов в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать в пользу развития Porto Franco право на строительство выездной дороги парковки на земле города Таллинна. Подозрение в торговле влиянием было в качестве юридического лица предъявлено и Центристской партии.

Согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился дать взятку Керсти Крахт за то, что она воспользуется своим положением советника министра для обеспечения благоприятных для Porto Franco решений при использовании антикризисных мер Kredex. Взятка не была передана, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками Департамента полиции безопасности.

Согласно данным, представленным в ERJK, в конце 2019 года Тедер пожертвовал Центристской партии 50 тысяч евро. Однако за последние восемь лет он не пожертвовал Центристской партии ни цента, а предпочел партию бывшего премьер-министра - Партию реформ.

«Это случайная связь»

В третьем квартале 2020 года, когда Центристской партии прогремел летний скандал с пожертвованиями, крупнейшим жертвователем был Хиллар Тедер, который лишь Центристской партии дал 60 000 евро.

Пожертвование Тедера было разделено на две части: первого июля Центристская партия получила 30 000 евро, а 9 сентября - остальное. Третьего сентября правительство поддержало решение предоставить кредит в размере 39,4 миллиона для проекта Porto Franco, который будет построен в районе порта Таллинна Рауно Тедером, сыном Хиллара Тедера.

Хиллар Тедер подтвердил, что его пожертвования Центристской партии и решение о предоставлении кредита Porto Franco никак не связаны. «Это определенно случайная связь, другого объяснения здесь быть не может», - прокомментировал Тедер. В четвертом квартале 2020 года Тедер пожертвовал Центристской партии 60 000 евро.

Тедер пожертвовал в общей сложности 1 259 000 евро четырем политическим партиям за последние восемь лет. За прошедшие годы львиная доля его пожертвований пошла Партии реформ и «Отечеству». В 2019 и 2020 годах Тедер пожертвовал Центристской партии больше всего - 170 000 евро.

«Те, кто находится у власти, могут все же больше в первую очередь заниматься делами Эстонии и двигать экономику вперед. Они принимают решения», - объяснил Тедер, почему он все эти годы щедро поддерживал партии премьер-министра. Он добавил, что на протяжении многих лет поддерживал партии премьер-министра, министра иностранных дел и министра экономики.

В июне 2019 года Тедер признал в Харьюском уездном суде, что в 2014 году он тайно финансировал Центристскую партию, чтобы добиться положительного решения горуправы. В 2015 году Тедер хотел обменять землю в Кадриорге с Таллинном, взамен он предложил ссуду в 275 000 евро.

Харьюский уездный суд прекратил уголовное дело по принципу оппортунитета, и Тедеру пришлось выплатить государству 200 000 евро.

В 2020 году Центристская партия собрала наибольшее количество пожертвований - 524 317 евро. Затем следуют «Отечество», Партия реформ, социал-демократы и EKRE.

Среди предпринимателей также щедро поддержали партии Урмас Сыырумаа, Парвел Пруунсильд и Эндель Сифф.

Четвертый квартал оживил Центристскую партию

За последние три месяца прошлого года частные лица пожертвовали политическим партиям в общей сложности 492 203 евро. Наибольшую сумму собрала Центристская партия премьер-министра - 218 767 евро. Центристская партия собрала 160 000 евро пожертвований крупных бизнесменов. Предприниматель Хиллар Тедер пожертвовал партии премьер-министра 60 000 евро, 50 000 евро пожертвовали Урмас Сыырумаа и Эндель Сифф.

Эндель Сифф, владелец портов Беккери и порта Меэрузе, предложил правительству и Национальной опере "Эстония" построить новый оперный театр на полуострове Копли в районе порта Беккери. 17 сентября 2020 года Таллиннское горсобрание инициировало разработку детальной планировки и стратегической экологической оценки района порта Меэрузе в Копли.

С 2015 года Сифф пожертвовал политическим партиям в общей сложности более 112 000 евро, львиную долю (95 000 евро) - Центристской партии и 17 000 - Партии реформ. Самая крупная отдельная сумма до сих пор была пожертвована Сиффом Центристской партии в 2020 году, партия премьер-министра получила 50 000 евро шестого октября.

Парламентские партии снимают сливки

Партия реформ собрала пожертвований на 117 014 евро. Самую большую сумму, 30 000 евро, партии пожертвовал Хиллар Тедер. Вторую по величине сумму, 15 000 евро, пожертвовал Партии реформ Тармо Тамм, который находится в списке Eesti 200. Столько же пожертвовал Партии реформ бизнесмен Анри Яэгер. Айвар Берзин, основной владелец Vestman Energia, занимающий 38-е место в рейтинге самых богатых людей по версии Äripäev, пожертвовал 7000 евро.

Партия «Отечество» собрала пожертвований на сумму 77 820 евро за первые три месяца прошлого года. Львиная доля пожертвований - 60 000 евро от Хиллара Тедера. Кристьян Ванаселья, лидер Правых «Отечества», поддержал партию пожертвованием в размере 5 000 евро.

Рождественский подарок Тедера Центристской партии, «Отечеству» и Партии реформ

В прошлом году 23 декабря крупный предприниматель Хиллар Тедер пожертвовал 30 тысяч евро Центристской партии и «Отечества», а 29 декабря - 30 тысяч евро Партии реформ.

Социал-демократическая партия, меньше всех представленная в парламента, получила пожертвований в размере 50 898 евро. Почти половина пожертвования от Урмаса Сыырумаа в размере 25 000 евро. Депутат Европарламента Свен Миксер поддержал родную партию суммой в 6000 евро.

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), заявившая, что не принимает деньги от крупных бизнесменов, собрала 17 060 евро. Самое крупное пожертвование - 5000 евро - сделал член EKRE Айвар Сяэт. «Мы с самого начала заняли четкую позицию: мы не берем деньги у бизнесменов, мы не берем крупные пожертвования от людей, потому что знаем, что бесплатных обедов не бывает, и это может привести к осложнениям, которых мы хотим избежать», - сказал бывший глава EKRE Март Хельме.

Из данных, представленных в ERJK, следует, что пожертвования непарламентским партиям значительно скромнее. Так, на последних выборах в Рийгикогу партия Eesti 200, которая не попала в парламент, собрала пожертвований на сумму 6 624 евро. Львиная доля пожертвования - это пожертвование предпринимателя Олега Осиновского в размере 5000 евро.

По словам члена правления Eesti 200 Пирко Конса, Осиновский объяснил свое пожертвование желанием поддержать либеральное мировоззрение партии.

Ранее, в 2013 и 2014 годах, Осиновский поддержал Социал-демократическую партию на общую сумму 80 000 евро. В 2015 году его сын Евгений Осиновский был избран лидером социал-демократов.

Партия зеленых Эстонии собрала в четвертом квартале прошлого года 3 866 евро.

Скандал с пожертвованиями Центристской партии

Самый крупный скандал с пожертвованиями в 2020 году разразился в начале года, когда нуждавшаяся в деньгах Центристская партия приняла пожертвование в размере 50 000 евро от малого предпринимателя Яны-Хелен Юхасте из Тарту. После того, как в апреле общественность узнала о пожертвовании, возникло много вопросов о происхождении денег. Шестого мая Eesti Ekspress написал, что деньги поступили от бывшего мужа Юхасте, бизнесмена, имеющего деловые интересы в Таллинне. Под давлением общественности партия вернула деньги жертвователю. Возможное запрещенное пожертвование будет расследовано в рамках уголовного производства.

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