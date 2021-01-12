Карилайд: Корб уйдет с поста генсека партии
Член правления Центристской партии Яанус Карилайд сказал Postimees, что Михаил Корб хочет уйти с поста генерального секретаря Центристской партии.
Член правления Центристской партии Яанус Карилайд сказал Postimees, что Михаил Корб хочет уйти с поста генерального секретаря Центристской партии.
«Михаил Корб сам сказал, что понимает, что так партии лучше. И то же он сказал правлению», - рассказал Карилайд.
«Я считаю, что партия должна всячески сотрудничать со следственными органами, для генсека во всех отношениях разумно пойти на такой шаг», - сказал Карилайд. Решение принимает правление Центристской партии.