Вт, 12.01.2021
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Марина Кальюранд
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Карилайд: Корб уйдет с поста генсека партии

Михаил Корб.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Член правления Центристской партии Яанус Карилайд сказал Postimees, что Михаил Корб хочет уйти с поста генерального секретаря Центристской партии.

«Михаил Корб сам сказал, что понимает, что так партии лучше. И то же он сказал правлению», - рассказал Карилайд.

«Я считаю, что партия должна всячески сотрудничать со следственными органами, для генсека во всех отношениях разумно пойти на такой шаг», - сказал Карилайд. Решение принимает правление Центристской партии.

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