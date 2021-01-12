Видео ⟩ Каллас: ситуация очень серьезная, возникает вопрос, как правительство приняло такое решение

По словам Каллас, встречавшейся сегодня с президентом Керсти Кальюлайд в Кадриорге, они обсуждали с главой государства актуальные события, а также обыски в KredEx и предъявленные Центристской партии подозрения в преступлении.

«То, что стало известно из СМИ или пресс-конференции, казалось очень масштабным и очень серьезным», - сказала Каллас. По ее мнению, подозрения, предъявляемые Центристской партии, сильно влияют на текущую политическую ситуацию. «Так что, если есть какие-либо проблемы с этим решением (KredEx), возникает вопрос, как правительство могло принять подобное решение», - сказала она.