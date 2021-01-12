Вт, 12.01.2021
Мне очень жаль, что премьер-министр не понимает своей ответственности. Индрек Саар
Индрек Саар
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  • Каллас: ситуация очень серьезная, возникает вопрос, как правительство приняло такое решение
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Видео ⟩ Каллас: ситуация очень серьезная, возникает вопрос, как правительство приняло такое решение

Подозрения в преступления, предъявленные Центристской партии и нескольким лицам в связи с KredEx показывают, что ситуация очень серьезная и возникает вопрос, как правительство приняло определенные решения, говорит председатель Партии реформ Кая Каллас.

По словам Каллас, встречавшейся сегодня с президентом Керсти Кальюлайд в Кадриорге, они обсуждали с главой государства актуальные события, а также обыски в KredEx и предъявленные Центристской партии подозрения в преступлении.

«То, что стало известно из СМИ или пресс-конференции, казалось очень масштабным и очень серьезным», - сказала Каллас. По ее мнению, подозрения, предъявляемые Центристской партии, сильно влияют на текущую политическую ситуацию. «Так что, если есть какие-либо проблемы с этим решением (KredEx), возникает вопрос, как правительство могло принять подобное решение», - сказала она.

Что касается референдума о браке, Каллас согласна с президентом в том, что в контексте коронакризиса нецелесообразно заниматься этим вопросом и было бы разумно отложить референдум.

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