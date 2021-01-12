Вт, 12.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
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Известная учительница скончалась от последствий коронавируса

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

Сегодня от последствий коронавируса скончалась 72-летняя учительница эстонского языка из Юленурме, которую все местные жители хорошо знали, пишет Tartu Postimees.

В прошлый четверг у учительницы поднялась высокая температура, и она пожаловалась подруге, что уже не знает, как лечиться. В тот же день она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.

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