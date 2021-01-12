Известная учительница скончалась от последствий коронавируса
Сегодня от последствий коронавируса скончалась 72-летняя учительница эстонского языка из Юленурме, которую все местные жители хорошо знали, пишет Tartu Postimees.
Сегодня от последствий коронавируса скончалась 72-летняя учительница эстонского языка из Юленурме, которую все местные жители хорошо знали, пишет Tartu Postimees.
В прошлый четверг у учительницы поднялась высокая температура, и она пожаловалась подруге, что уже не знает, как лечиться. В тот же день она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.