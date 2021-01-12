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Несколько американских законодателей предложили наградить медалью Почета Конгресса США полицейского Юджина Гудмана за мужественное поведение во время нападения на Капитолий 6 января. Гудман, как видно на распространенном видео в соцсетях, уводит толпу сторонников Трампа за собой прочь от зала заседаний Конгресса, где утверждали итоги выборов. В тот момент членов Конгресса еще не успели эвакуировать из зала.

Гудман, как видно на распространенном видео в соцсетях, уводит толпу сторонников Трампа за собой прочь от зала заседаний Конгресса, где утверждали итоги выборов. В тот момент членов Конгресса еще не успели эвакуировать из зала.

Юджин Гудман - сотрудник отдела полиции охраны здания Конгресса и ветеран войны в Ираке.

"В прошлую среду я находился в зале заседаний сената, когда офицер Юджин Гудман, рискуя собой, увел гневную толпу от конгрессменов. Его быстрая реакция и решительность, возможно, спасли людские жизни. Все мы обязаны ему благодарностью", - написал в понедельник сенатор-демократ Боб Кейси.

Пока сторонники Дональда Трампа штурмовали здание, члены Конгресса вынуждены были прятаться в одной из комнат Капитолия, затем их эвакуировали в безопасное место. Полиции потребовалось около трех часов, чтобы очистить Капитолий от протестующих и восстановить контроль над комплексом. В ходе столкновений погибли четыре сторонника Трампа и один из полицейских, охранявших здание Капитолия США.

Что происходило у дверей сената?

В видеозаписи видно, как полицейский-афроамериканец один пытается не пустить толпу в помещение. Затем Юджин Гудман убегает вверх по лестнице от нескольких человек, крича в рацию: "Второй этаж", очевидно, призывая коллег.

На площадке перед залом заседаний он останавливается, оборачивается, толкает первого из преследователей и отступает в соседнее помещение, уводя нападавших за собой.

Профессор уголовного права Нью-Йоркской юридической школы Кирк Буркхалтер, сам прослуживший в полиции 20 лет, назвал поведение Гудмана в сложной ситуации "достойным восхищения" и абсолютно верным.

"Никакое обучение не может подсказать, что делать в подобном случае", - заявил он.

Гудман отлично справился со своей работой и продемонстрировал пример геройства, а ответственность за обнаружившиеся прорехи в охране Капитолия лежит на полицейском начальстве, полагает Буркхалтер.

Молодой человек в футболке с символикой движения QAnon (группа, распространяющая теорию всемирного заговора сатанистов-педофилов), который бежал впереди преследователей и которого толкнул Гудман, был опознан как Дуг Йенсен из штата Айова и позднее арестован за участие в беспорядках.

По мнению профессора Буркхалтера, особое значение имеет то обстоятельство, что Гудман - афроамериканец, а все его противники были белыми.

"Видеть полицейского - да не это важно, просто чернокожего человека, которого преследует некто с флагом Конфедерации, в этом есть нечто в корне неправильное. Такого быть не должно", - заявил он.

Флага Конфедерации южных рабовладельческих штатов времен Гражданской войны 1861-1865 годов непосредственно на видео незаметно, но, по словам очевидцев, они были в руках у некоторых из тех, кто штурмовал Капитолий.

Претензии к полиции

Похвалы в адрес Юджина Гудмана звучат на фоне обвинений его коллег в непрофессионализме и тайных симпатиях к участникам беспорядков.

Полицейский департамент охраны Капитолия численностью в две тысячи сотрудников - отдельное подразделение, не входящее в состав полиции столичного округа Колумбия.

Его начальник Стивен Санд на прошлой неделе ушел в отставку после того, как спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси раскритиковала департамент за то, что нападавшие смогли проникнуть в Капитолий.

Исполняющий обязанности министра юстиции США Майкл Шервин пригрозил уголовным преследованием каждому полицейскому, кто будет уличен в сговоре с нападавшими.

Два сотрудника департамента охраны Капитолия отстранены от работы на время расследования, в отношении еще примерно десяти ведется проверка.

Igor Bobic Видео сделал репортер интернет-издания Huffington Post Игорь Бобич.

51-летний Говард Либенгуд, прослуживший в департаменте 15 лет и находившийся на службе во время беспорядков 6 января, в субботу покончил с собой. Причина неизвестна.

Сенатор-республиканец Митт Ромни выразил соболезнования его семье.

"Он был моим другом. Его отвагу, доброту и настоящая забота о других ощущали все, кто имел честь знать его", - написал Ромни в "Твиттере".