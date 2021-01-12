Вакцинация: назван приоритет на ближайшие недели

"На этой неделе и в течение следующих двух недель приоритетом будут дома попечения. Чем быстрее вакцина защитит всех, кто входит в группы риска, людей с большей потребностью в стационарном лечении, тем легче будет восстановить жизнь остальной часть общества в том виде, в котором она была летом, ранней осенью. Посмотрим, как быстро будут защищены наиболее важные уязвимые группы", - сказала Йессе.