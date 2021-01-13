Чт, 14.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Вадим Белобровцев: надеюсь, что ликвидация русского образования не станет главным обещанием новой коалиции
4
3 мин для прочтения

Вадим Белобровцев: надеюсь, что ликвидация русского образования не станет главным обещанием новой коалиции
Признавать свою вину партии пока не в чем

  • Реформисты и центристы – один из вероятных вариантов коалиции
  • Скандал не прибавит центристам очков на муниципальных выборах
  • Дальше подозрения дело о коррупции может и не продвинуться
  • Подозрительные совпадения вызывают вопросы

Коррупционный скандал вокруг Porto Franco завершился отставкой премьер-министра Юри Ратаса и развалом правящей коалиции. Легко ли центристам будет вспомнить, как жить в оппозиции?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Центристской партии, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев

Выдержки из беседы:

– Случайно ли то, что скандал разразился накануне решающего голосования по референдуму о браке?

– Не хочется быть сторонником теории заговора, но, честно говоря, такое совпадение вызывает вопросы. Здесь уместно процитировать Мартина Хельме: «Конечно, правоохранительные органы имеют право публиковать свои отчеты и делать сообщения для общественности в любой день, но, безусловно, здесь присутствует особый привкус, когда это происходит накануне голосования в парламенте».

Хотелось бы надеяться, что эти вещи не связаны, хотя происходящее вызывает определенные вопросы, ответы на которые мы вряд ли вообще когда-то получим.

4

– Кому это выгодно?

– Очевидно, что в итоге это играет на руку противникам референдума.

– На референдуме о браке теперь поставлен крест?

– Как уже отметил Юри Ратас, его отставка означает окончание работы нынешней коалиции и автоматически отодвигает крупные политические решения на дальний план.

– Означает ли отставка Юри Ратаса признание вины?

– Нет. На данный момент нужно исходить из того, что Центристской партии предъявлено подозрение в злоупотреблении властью. Это даже еще не означает обвинения и тем более не означает какого-то решения в суде не в пользу партии.

Не исключаю, что дальше подозрений дело о коррупции и не продвинется. Так что признавать свою вину пока не в чем.

4

– Есть ли среди подозреваемых кто-то из городской системы? Насколько вероятно, что коррупционный скандал после отставки правительства перекинется на Таллинн?

– Прогнозировать что-либо сложно. Сообщалось, что к чиновникам или политическим фигурам на уровне Таллинна пока подозрений нет.

– Как вам кажется, состав новой коалиции уже определен?

– Не успел Юри Ратас сообщить о своей отставке, как президент уже заявила, что сделает предложение о формировании нового правительства председателю Партии реформ Кае Каллас. Наверное, она уже давно этого ждала.

Теперь мяч на стороне Партии реформ. Наиболее вероятные варианты – это Партия Реформ, Isamaa, социал-демократы либо Партия реформ и Центристская партия.

4

– Легко ли центристам вспомнить, как жить в оппозиции?

– У центристов самый богатый опыт пребывания в оппозиции. Мы были оппозиционной силой порядка десяти лет. Опыт был нажит немалый, и мы не раз показывали, что умеем работать в оппозиции.

– Означает ли отставка Юри Ратаса, что вскоре в партии сменится председатель?

– Надеюсь, что нет. Мы считаем, что Юри Ратас должен продолжать быть председателем Центристской партии. Уходить с этого поста – это поспешный и нецелесообразный шаг. Пока ничего не доказано из того, что было вчера озвучено.

– Каковы перспективы партии центристов в свете предстоящих выборов? Впереди двое выборов, а партия выпадает из правительства…

– Что касается местных выборов, то понятно, что произошедшее не прибавит партии очков. Но до выборов еще есть время.

4

Мы докажем, что умеем управлять Таллинном. Если на уровне государства будет образована коалиция без участия Центристской партии, то хочется верить, что не будет повторения ситуации, которая наблюдалась до 2016 года, когда сотрудничество между Верхним и Нижним городом было исключено.

– Вы в свое время не пошли в парламент из-за коалиции с EKRЕ. Убедились в правильности выбора? Стоила ли свеч игра с EKRE, из-за которой центристы постоянно находились под огнем критики?

– Я по-прежнему против коалиции с EKRE. Просто в то время у центристов не было особого выбора. После проигрыша партии на выборах пространства для маневров было очень мало. С создавшейся коалицией возникло много проблем, но все это было ожидаемо.

Для меня как для вице-мэра было особенно важно то, что эта коалиция положительно относилась к возможности продолжения образования на русском языке в школах и детских садах.

Надеюсь, что ликвидация русского образования не станет главным обещанием новой коалиции.

4

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: коалиция рухнула – что изменится для центристов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​

ФОТО: Remo Tõnismäe

  • Кто из этой ситуации вышел победителем?
  • Случайно ли то, что скандал с Porto Franco разразился накануне решающего голосования по референдуму о браке?
  • Референдум о браке теперь обречен?
  • Еще одна актуальная тема – намерение Минобразования ввести обязательный контроль со стороны государства за дошкольниками, не посещающими детский сад. Чем обусловлен законопроект?
  • Кто и как будет контролировать дошколят?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back