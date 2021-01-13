Вадим Белобровцев: надеюсь, что ликвидация русского образования не станет главным обещанием новой коалиции

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Центристской партии, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Выдержки из беседы:

– Случайно ли то, что скандал разразился накануне решающего голосования по референдуму о браке?

– Не хочется быть сторонником теории заговора, но, честно говоря, такое совпадение вызывает вопросы. Здесь уместно процитировать Мартина Хельме: «Конечно, правоохранительные органы имеют право публиковать свои отчеты и делать сообщения для общественности в любой день, но, безусловно, здесь присутствует особый привкус, когда это происходит накануне голосования в парламенте».

Хотелось бы надеяться, что эти вещи не связаны, хотя происходящее вызывает определенные вопросы, ответы на которые мы вряд ли вообще когда-то получим. 23

– Кому это выгодно?

– Очевидно, что в итоге это играет на руку противникам референдума.

– На референдуме о браке теперь поставлен крест?

– Как уже отметил Юри Ратас, его отставка означает окончание работы нынешней коалиции и автоматически отодвигает крупные политические решения на дальний план.

– Означает ли отставка Юри Ратаса признание вины?

– Нет. На данный момент нужно исходить из того, что Центристской партии предъявлено подозрение в злоупотреблении властью. Это даже еще не означает обвинения и тем более не означает какого-то решения в суде не в пользу партии.

Не исключаю, что дальше подозрений дело о коррупции и не продвинется. Так что признавать свою вину пока не в чем. 23

– Есть ли среди подозреваемых кто-то из городской системы? Насколько вероятно, что коррупционный скандал после отставки правительства перекинется на Таллинн?

– Прогнозировать что-либо сложно. Сообщалось, что к чиновникам или политическим фигурам на уровне Таллинна пока подозрений нет.

– Как вам кажется, состав новой коалиции уже определен?

– Не успел Юри Ратас сообщить о своей отставке, как президент уже заявила, что сделает предложение о формировании нового правительства председателю Партии реформ Кае Каллас. Наверное, она уже давно этого ждала.

Теперь мяч на стороне Партии реформ. Наиболее вероятные варианты – это Партия Реформ, Isamaa, социал-демократы либо Партия реформ и Центристская партия. 23

– Легко ли центристам вспомнить, как жить в оппозиции?

– У центристов самый богатый опыт пребывания в оппозиции. Мы были оппозиционной силой порядка десяти лет. Опыт был нажит немалый, и мы не раз показывали, что умеем работать в оппозиции.

– Означает ли отставка Юри Ратаса, что вскоре в партии сменится председатель?

– Надеюсь, что нет. Мы считаем, что Юри Ратас должен продолжать быть председателем Центристской партии. Уходить с этого поста – это поспешный и нецелесообразный шаг. Пока ничего не доказано из того, что было вчера озвучено.

– Каковы перспективы партии центристов в свете предстоящих выборов? Впереди двое выборов, а партия выпадает из правительства…