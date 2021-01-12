В Ида-Вирумаа полыхает пансионат, трое погибших
Сегодня в 22.16 в центр тревоги поступило сообщение, что в Ида-Вирумаа в деревне Аа (волость Люганузе) горит пансионат.
Сегодня в 22.16 в центр тревоги поступило сообщение, что в Ида-Вирумаа в деревне Аа (волость Люганузе) горит пансионат.
Насколько известно, в здании находилось 48 человек, эвакуацией которых занялись спасатели. По прибытии пожарных пламя уже охватило здание снаружи. Скорая занимается помощью пострадавшим. К сожалению, в ходе эвакуации было обнаружено двое погибших, еще один пострадавший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Спасательными работами занимаются команды из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийсаку, Кивиыли и Кунда. К работам привлечен также чиновник волости Люганузе, который занимается эвакуированными жильцами.
Käivad tulekahju kustutustööd. Kaasatud on Lüganuse valla ametnik, kes tegeleb hooldekodu evakueeritud elanikega. Teeolud on halvad, leitud sahk teelt lume lükkamiseks. Kiirabi tegeleb kannatanutega. Hukkunuid on 3 inimest. https://t.co/iFAoCG6m5j— Päästeamet (@paasteamet) January 12, 2021
Дополнительная информация появится при первой возможности.