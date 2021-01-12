Ср, 13.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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  • В Ида-Вирумаа полыхает пансионат, трое погибших
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В Ида-Вирумаа полыхает пансионат, трое погибших

Свеча

ФОТО: unsplash.com

Сегодня в 22.16 в центр тревоги поступило сообщение, что в Ида-Вирумаа в деревне Аа (волость Люганузе) горит пансионат.

Насколько известно, в здании находилось 48 человек, эвакуацией которых занялись спасатели. По прибытии пожарных пламя уже охватило здание снаружи. Скорая занимается помощью пострадавшим. К сожалению, в ходе эвакуации было обнаружено двое погибших, еще один пострадавший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Спасательными работами занимаются команды из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийсаку, Кивиыли и Кунда. К работам привлечен также чиновник волости Люганузе, который занимается эвакуированными жильцами.

Дополнительная информация появится при первой возможности.

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