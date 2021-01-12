В Ида-Вирумаа полыхает пансионат, трое погибших

Насколько известно, в здании находилось 48 человек, эвакуацией которых занялись спасатели. По прибытии пожарных пламя уже охватило здание снаружи. Скорая занимается помощью пострадавшим. К сожалению, в ходе эвакуации было обнаружено двое погибших, еще один пострадавший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.