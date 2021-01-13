Рейтинги: поддержка EKRE и соцдемов выросла

Согласно последним опросам, проведенным в период с 9 декабря по 11 января, за Партию реформ голоса готовы отдать 28,4% (-0,4%) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,6% опрошенных (такой же показатель был неделей ранее).
За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 16,4 процента респондентов (-0,1%). Консервативную народную партию поддерживает 14,8% (+0,5%). За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,2%), поддержка которой выросла на 0,2%. "Отечество" поддерживает 6,1% респондентов. Зеленых поддерживает 2,3 процента опрошенных (+0,1%).
Совокупная поддержка коалиционных партий (42%) на 5,2 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (36,8%).
Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.
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