Ср, 13.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Наставник сборной Эстонии по футболу в целом остался доволен игрой своих подопечных
1 мин для прочтения

Наставник сборной Эстонии по футболу в целом остался доволен игрой своих подопечных

Сборная Эстонии по футболу.

ФОТО: Eesti Jalgpalli Liit

Несмотря на поражение со счетом 0:1 от венгерского "Ференцвароша" в контрольном матче, главный тренер сборной Эстонии по футболу Томас Хэберли остался доволен игрой своих подопечных, пишет Rus.ERR.

Поединок, который для швейцарского тренера Томаса Хэберли стал первым во главе эстонской команды, прошел накануне вечером в ипанской Марбелье.

В самом начале второго тайма вратарь сборной Эстонии Матвей Игонен отразил пенальти, а единственный гол был забит на 73-й минуте.

Несмотря на поражение в контрольной игре, Хэберли в целом остался доволен качеством футбола в исполнении своих подопечных: "Первый тайм получился довольно хорошим, мы хотели атаковать выше и, по-моему, это работало. Для первой игры действительно хорошо. Мы были агрессивны, игра была равной. Во втором тайме выглядели чуть слабее, но я думаю, мы должны это принять".

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back