Наставник сборной Эстонии по футболу в целом остался доволен игрой своих подопечных

Несмотря на поражение в контрольной игре, Хэберли в целом остался доволен качеством футбола в исполнении своих подопечных: "Первый тайм получился довольно хорошим, мы хотели атаковать выше и, по-моему, это работало. Для первой игры действительно хорошо. Мы были агрессивны, игра была равной. Во втором тайме выглядели чуть слабее, но я думаю, мы должны это принять".