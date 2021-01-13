Блог ⟩ Президент поручила Кае Каллас сформировать правительство
Президент Керсти Кальюлайд предложила сегодня утром в Кадриорге лидеру Партии реформ Кае Каллас сформировать новое правительство.
Президент Керсти Кальюлайд предложила сегодня утром в Кадриорге лидеру Партии реформ Кае Каллас сформировать новое правительство.
Kirjutasin täna alla otsusele nimetada peaministrikandidaadiks Kaja Kallas kui Riigikogu valimistel enim parlamendikohti...Опубликовано Kersti Kaljulaid Четверг, 14 января 2021 г.
После того, как Государственная прокуратура предъявила подозрения в коррупции ряду лиц и Центристской партии, ее лидер, премьер-министр Юри Ратас сообщил о своем решении уйти в отставку. Вчера поздним вечером стало известно, что Центристская партия попытается сформировать коалицию с Партией реформ. Ведущая переговоры со стороны ЦП Майлис Репс подтвердила, что следующим премьер-министром будет именно Кая Каллас. Однако предстоят коалиционные переговоры.
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