Чт, 14.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
15
1 мин для прочтения

Блог ⟩ Президент поручила Кае Каллас сформировать правительство

Кая Каллас.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Президент Керсти Кальюлайд предложила сегодня утром в Кадриорге лидеру Партии реформ Кае Каллас сформировать новое правительство.

Kirjutasin täna alla otsusele nimetada peaministrikandidaadiks Kaja Kallas kui Riigikogu valimistel enim parlamendikohti...

Опубликовано Kersti Kaljulaid Четверг, 14 января 2021 г.

После того, как Государственная прокуратура предъявила подозрения в коррупции ряду лиц и Центристской партии, ее лидер, премьер-министр Юри Ратас сообщил о своем решении уйти в отставку. Вчера поздним вечером стало известно, что Центристская партия попытается сформировать коалицию с Партией реформ. Ведущая переговоры со стороны ЦП Майлис Репс подтвердила, что следующим премьер-министром будет именно Кая Каллас. Однако предстоят коалиционные переговоры.

Основные новости и комментарии по теме Rus.Postimees будет отражать в этом блоге.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

15

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back