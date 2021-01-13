Блог ⟩ Президент поручила Кае Каллас сформировать правительство

После того, как Государственная прокуратура предъявила подозрения в коррупции ряду лиц и Центристской партии, ее лидер, премьер-министр Юри Ратас сообщил о своем решении уйти в отставку. Вчера поздним вечером стало известно, что Центристская партия попытается сформировать коалицию с Партией реформ. Ведущая переговоры со стороны ЦП Майлис Репс подтвердила, что следующим премьер-министром будет именно Кая Каллас. Однако предстоят коалиционные переговоры.