Пыллуаас: решение Ратаса, возможно, было поспешным
По мнению спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса (EKRE), отставка премьер-министра Юри Ратаса могла быть несколько преждевременной, пишет Postimees.
По мнению спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса (EKRE), отставка премьер-министра Юри Ратаса могла быть несколько преждевременной, пишет Postimees.
Новость об отставке Ратаса стала для Пыллуааса сюрпризом. «Узнал об этом сегодня рано утром, когда мне позвонили журналисты», - сообщил Пыллуаас Postimees.
Было ли это решение верным? «Затрудняюсь сказать. Если это связано с разразившимся вчера коррупционным скандалом, когда были предъявлены подозрения, то… Сложно сказать. Как я понимаю, Центристская партия полночи обсуждала этот вопрос, а итогом переговоров стало данное решение. Думаю, данный шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Можно было подождать, чем все закончится. Вина — это ведь персональный вопрос», - сказал он.
На вопросы о том, как EKRE сможет работать в коалиции с Центристской партии, которой предъявили подозрение и что будет с правящей коалицией, Пыллуаас сообщил, что с отставкой премьер-министра правительство прекратило свое существование. «Как я уже сказал, пока еще рано делать какие-то выводы и обвиняющим пальцем указывать на Центристскую партию, потому что мы говорим о подозрениях, а не обвинениях», - сказал Пыллуаас.
Пыллуаас надеется, что отставка премьер-министра не повлияет на итоговое голосование по референдуму о браке. «Повестка дня утверждена. Это единственный вопрос, который должен рассмотреть парламент. Надеюсь, что мы сможем довести дело до конца. Как это повлияет на выбор членов Центристской партии — может, найдутся сомневающиеся или выступающие против референдума — время покажет. В любом случае, подсчеты показывают, что нужное число голосов должно набраться», - подытожил он.