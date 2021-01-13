Пыллуаас: решение Ратаса, возможно, было поспешным

Новость об отставке Ратаса стала для Пыллуааса сюрпризом. «Узнал об этом сегодня рано утром, когда мне позвонили журналисты», - сообщил Пыллуаас Postimees.

Было ли это решение верным? «Затрудняюсь сказать. Если это связано с разразившимся вчера коррупционным скандалом, когда были предъявлены подозрения, то… Сложно сказать. Как я понимаю, Центристская партия полночи обсуждала этот вопрос, а итогом переговоров стало данное решение. Думаю, данный шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Можно было подождать, чем все закончится. Вина — это ведь персональный вопрос», - сказал он.

На вопросы о том, как EKRE сможет работать в коалиции с Центристской партии, которой предъявили подозрение и что будет с правящей коалицией, Пыллуаас сообщил, что с отставкой премьер-министра правительство прекратило свое существование. «Как я уже сказал, пока еще рано делать какие-то выводы и обвиняющим пальцем указывать на Центристскую партию, потому что мы говорим о подозрениях, а не обвинениях», - сказал Пыллуаас.