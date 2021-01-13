Миксер: отставка премьера была неизбежной

«Во-первых. Привод к власти радикалов и последовательное нанесение ущерба репутации Эстонии, а особенно легализация политической риторики враждебной для многих людей и разных меньшинства — это те дела, за которые Ратас отвечает, и на исправление которых в лучшем случае потребуются годы. На сегодняшний день отмена референдума, раскалывающего эстонское общество — это лишь очень маленький первый шаг на пути к выздоровлению».

«Во-вторых. Очередное подозрение в незаконном финансировании партии или попытки это сделать, говорят о том, что Центристская партия не готова морально нести правительственную ответственность. То, что лидер руководящей в Эстонии партии не знает или не хочет знать, откуда в партийную кассу поступают деньги, это почти так же плохо, как если бы он был в курсе всего. Конечно, в Эстонии действует презумпция невиновности, но восстановление политического доверия предполагает снятие всех подозрений, тем более, что речь не только о решении финансовой неразберихи в Центристской партии, а не только о времени нахождения Ратаса на посту председателя партии».

«В-третьих. Наряду в указанным выше, можно забыть или посчитать незначительными другие «достижения» правительства Ратаса, как разрушение пенсионной системы Эстонии или многие запоздалые и сомнительные шаги при решении коронакризиса. Однако нельзя оставлять эти поступки и то, что было не сделано, без справедливой оценки».

По оценке Миксера, в любом случае для восстановления политического здоровья Эстонии и доверия к политике крайне важно, чтобы как Юри Ратас, так и Центристская партия были отправлены на скамейку запасных, чтобы подумать, сделать выводы и внутренне очиститься — хотя бы до тех пор, пока ставший достоянием общественности во вторник коррупционный случай не будет решен, а финансовые дела партии не прояснятся.

«Если Центристской партии придется вернуть крупные пожертвования и выплатить прежние штрафы, то во избежание любого притеснения и обеспечения моральной справедливости важно и то, чтобы выполнить эти обязательства в ситуации, когда у партии нет возможности использовать исходящий из позиции партии власти административный ресурс. Кроме вывода Центристской партии из правительства, ее нужно отстранить и от единовластия в Таллинне».