Сибуль: возможна любая коалиция
Председатель фракции «Отечества» Прийт Сибуль был утром на ЭТВ.
Председатель фракции «Отечества» Прийт Сибуль был утром на ЭТВ.
Чувствует ли он, что мяч в руках «Отечества»? «Я считаю, что мяч сейчас в руках многих людей. В политике очень важное место занимает математика. Я считаю, что сегодня не исключен ни один вариант коалиции». Он признал, что в теории, хотя это сложнее, возможна и нынешняя коалиция.
Также Сибуль считает, что события 2016 года, когда из-под соцдемов и Партии реформ выдернули ковер, их не касаются: «Партия реформ меняла в Эстонии партнеров больше, чем любая другая партия, и это помнят все. Но если есть новые возможности, то начинают с начала».
Когда можно услышать имя нового премьер-министр? «Поскольку имеется коронакризис и у всех политиков хватает государственной ответственности, президенту и партиям нужно спешить. Если не в конце этой недели, то в начале следующей».