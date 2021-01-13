Сибуль: возможна любая коалиция

Чувствует ли он, что мяч в руках «Отечества»? «Я считаю, что мяч сейчас в руках многих людей. В политике очень важное место занимает математика. Я считаю, что сегодня не исключен ни один вариант коалиции». Он признал, что в теории, хотя это сложнее, возможна и нынешняя коалиция.

Также Сибуль считает, что события 2016 года, когда из-под соцдемов и Партии реформ выдернули ковер, их не касаются: «Партия реформ меняла в Эстонии партнеров больше, чем любая другая партия, и это помнят все. Но если есть новые возможности, то начинают с начала».