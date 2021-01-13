В Польше рассказали о первом тяжелом осложнении после прививки от коронавируса

«32 из них носили легкий характер, четыре - средний и один - тяжелый», - заявил Недельский, не уточнив подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта. По его словам, в Польше уже создали компенсационный фонд для лиц, у которых наступили побочные эффекты вакцинации от COVID-19, передает NEWSru.

Ранее за любые нежелательные последствия проведения медицинских процедур пациент мог требовать компенсации через суд. Министр пояснил, что сейчас власти постарались «упростить процедуру и сделать ее дешевле для лица, которое добивается компенсации». Заявления о компенсации теперь можно будет подавать не в суд, а к уполномоченному по вопросам прав пациентов.