Социальный дом Маарду в результате пожара стал непригодным для проживания

Причины пожара, начавшегося вечером в пятницу, 8 января, еще выясняются. Пожар начался на втором этаже, и затем перекинулся через окно на третий этаж. Избежать самого худшего позволила сработавшая сигнализация, а также то, что на месте находились охранники, которые оповестили жильцов о пожаре и спасли из одной горящей квартиры человека. По первоначальным данным, в доме находились 42 человека, из которых шесть были переданы скорой помощи.

«Человеческие жизни всегда являются приоритетом, поэтому зданию и был нанесен такой большой ущерб, – объяснила руководитель отдела имущественного ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу. – Так как в здании находилось большое количество людей, спасатели в первую очередь приступили к эвакуации людей, именно поэтому огонь успел так сильно распространиться».