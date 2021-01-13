Ср, 13.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
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  • Социальный дом Маарду в результате пожара стал непригодным для проживания
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Социальный дом Маарду в результате пожара стал непригодным для проживания

Пожар в социальном доме в Маарду.

ФОТО: Sander Ilvest

Первоначальные оценки ущерба, причиненного социальному дому Маарду, который вечером прошлой пятницы горел открытым пламенем, были выполнены страховой фирмой Salva Kindlustus: в соответствии с ними сумма ущерба может достигать сотен тысяч евро. Пожар полностью уничтожил третий этаж и правое крыло здания, а использовавшаяся для тушения вода нанесла зданию повреждения вплоть до подвала. 

Причины пожара, начавшегося вечером в пятницу, 8 января, еще выясняются. Пожар начался на втором этаже, и затем перекинулся через окно на третий этаж. Избежать самого худшего позволила сработавшая сигнализация, а также то, что на месте находились охранники, которые оповестили жильцов о пожаре и спасли из одной горящей квартиры человека. По первоначальным данным, в доме находились 42 человека, из которых шесть были переданы скорой помощи. 

«Человеческие жизни всегда являются приоритетом, поэтому зданию и был нанесен такой большой ущерб, – объяснила руководитель отдела имущественного ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу. – Так как в здании находилось большое количество людей, спасатели в первую очередь приступили к эвакуации людей, именно поэтому огонь успел так сильно распространиться».

Соосалу добавила, что конструкции трехэтажного социального дома были полностью деревянными и реновированными относительно недавно. «Третий этаж и правое крыло здания были уничтожены полностью, а использовавшаяся для тушения вода нанесла зданию повреждения вплоть до подвала. Поэтому в настоящее время здание является совершенно непригодным для проживания. Теперь в ближайшее время с помощью экспертов мы постараемся выяснить, что и в каком объеме можно будет восстановить, однако уже сейчас видно, что для этого потребуется по меньшей мере шестизначная сумма», – отметила Соосалу.

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