Видео ⟩ Ратас о своей отставке: это новый уровень в эстонской политике

«Порядок предусматривает, что завтра нужно будет оповестить об этом правительство и придется руководить кабинетом до тех пор, пока новое правительство не вступит в должность. Кроме того, нужно учесть, что мы ежедневно занимаемся коронавирусом. Естественно, и это переходное правительство должно выполнять все решения. Конечно, я не считаю правильным, что у нас появятся новые политические инициативы», - сказал Ратас и добавил, что одной такой инициативой является референдум о браке.

«Переходное правительство такой инициативы больше проявлять не может».

Хотя новый коррупционный скандал связан с Таллинном, есть ли среди подозреваемых кто-то из городской системы столицы, Ратас не знает.

Почему появилось решение об отставке, если речь идет о подозрении? «Я считаю, что это новый уровень в политике Эстонии. Так и должно быть. Речь идет об очень серьезном подозрении. Я всегда говорил, что доверяю правоохранительным органам Эстонии — будь то Полиция безопасности или прокуратура. В тот момент, когда генеральный секретарь Центристской партии и сама партия получили подозрения, это стало единственно верным шагом, который можно было сделать».

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, по оценке Ратаса, Центристская партия справится: «Мы за четыре года изменили отношение и почерк Центристской партии, и я считаю, что мы изменились очень сильно. Это показывает, что Центристская партия может идти дальше. На пути изменений это было единственно правильное решение, чтобы показать, что почерк Центристской партии изменился. Можно было бы сказать, что Эстония — это правовое государство, ждем трех судебных инстанций и так далее. Я не посчитал это возможным. Я благодарен за э четыре года, это была большая честь».

Какая коалиция будет в Эстонии? «Сегодня Центристская партия учитывает то, что наше положение… Конечно, мы готовы быть как в оппозиции, так и в коалиции, но сегодня утром это не решить, мы точно будем в парламенте».