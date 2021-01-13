Ср, 13.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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  • Министр обороны Эстонии подчеркнул роль международного права в борьбе с терроризмом
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Министр обороны Эстонии подчеркнул роль международного права в борьбе с терроризмом

Юри Луйк.

ФОТО: Vladislav Musakko

Министр обороны Эстонии Юри Луйк на состоявшейся во вторник вечером виртуальной встрече министров Совета Безопасности ООН подчеркнул роль международного права в борьбе с терроризмом.

Луйк отметил, что в борьбе с терроризмом следует исходить в первую очередь из международного права и прав человека, отрицание которых может усилить опасность радикализма и насилия; следует также поддерживать развитие гражданского общества. Кроме того, важно привлекать террористов к ответственности и сокращать их чувство безнаказанности.

На встрече обсуждали достигнутое к настоящему времени в борьбе с терроризмом и дальнейшие направления этой борьбы, а также было с уважением отмечено  20-летие принятие резолюции 1373 Совета Безопасности и создание комитета по борьбе с терроризмом в связи с террористическими атаками в США 11 сентября 2001 года.

«Терроризм угрожает безопасности всего мира и не признает границ, поэтому Эстония также привержена борьбе с терроризмом. Наш вклад охватывает как действия против основ терроризма и радикализации в различных регионах, так и борьбу с террористическими группировками в Мали, Афганистане и на Ближнем Востоке, где служат эстонские военнослужащие», - сказал министр обороны Луйк.

После террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне впервые была введена в действие статья 5 о коллективной защите НАТО, после чего помощь США оказали страны-члены НАТО, включая Эстонию, и страны-кандидаты. После этих атак была принята излагающая совместные действия государств-членов ООН по борьбе с терроризмом резолюция 1373 ООН и создан ответственный за ее выполнение комитет по борьбе с терроризмом.

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