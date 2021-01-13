Министр обороны Эстонии подчеркнул роль международного права в борьбе с терроризмом

Луйк отметил, что в борьбе с терроризмом следует исходить в первую очередь из международного права и прав человека, отрицание которых может усилить опасность радикализма и насилия; следует также поддерживать развитие гражданского общества. Кроме того, важно привлекать террористов к ответственности и сокращать их чувство безнаказанности.

На встрече обсуждали достигнутое к настоящему времени в борьбе с терроризмом и дальнейшие направления этой борьбы, а также было с уважением отмечено 20-летие принятие резолюции 1373 Совета Безопасности и создание комитета по борьбе с терроризмом в связи с террористическими атаками в США 11 сентября 2001 года.

«Терроризм угрожает безопасности всего мира и не признает границ, поэтому Эстония также привержена борьбе с терроризмом. Наш вклад охватывает как действия против основ терроризма и радикализации в различных регионах, так и борьбу с террористическими группировками в Мали, Афганистане и на Ближнем Востоке, где служат эстонские военнослужащие», - сказал министр обороны Луйк.