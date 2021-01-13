В Эстонии открывается венчурный фонд на 30 млн евро только для женщин

Цель основателей фонда - снизить разрыв в зарплатах мужчин и женщин в Балтийских и Северных странах. Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в Эстонии остается самым большим в Европе, сообщил фонд.

Фонд привел в пример, что только 3 процента венчурного капитала направляется компаниям, основанным женщинами, несмотря на то, что компании, среди основателей которых есть хотя бы одна женщина, зарабатывают 78 центов на доллар венчурного капитала, что более чем вдвое превышает показатели компаний, основателями которых являются мужчины.

Видение The Better Fund - предложить женщинам-предпринимателям региона капитал, чтобы у них была возможность расширяться на международный рынок.

Партнер-основатель Лийна Лаас отметила, что фонд дает инвесторам доступ к стартапам, находящимся на ранней стадии развития, и поддержка женщин-основателей способствует решению проблемы разрыва между зарплатами.

«Инвестируя в женщин, мы можем сократить гендерный разрыв в оплате труда, а также предложить инвесторам более высокую прибыль, поскольку мы верим, что компании с гендерно сбалансированными командами добьются лучших результатов», - добавила Лаас.

Фонд The Better Fund хочет добиться перемен через венчурные фонды, чтобы финансировать следующее поколение женщин-основателей в регионе.