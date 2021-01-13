Галерея ⟩ В Рийгикогу собрались правления Партии реформ и «Отечества»

Премьер-министр Юри Ратас после часового заседания правления Центристской партии в Рийгикогу подтвердил, что уходит в отставку из-за подозрительных финансовых дел в Porto Franco. Он также считает, что было бы разумно, чтобы голосование по вопросу референдума в среду не состоялось.

«В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением Центристской партии и фракцией Рийгикогу, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным», - сказал Ратас.