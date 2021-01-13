Ср, 13.01.2021
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Мартин Хельме
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  • Ехавшая с вызова машина скорой помощи застряла в сугробе
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Галерея ⟩ Ехавшая с вызова машина скорой помощи застряла в сугробе

Вчера незадолго до полуночи спасатели-добровольцы Ярва-Яани в деревне Метсла помогли застрявшей в снегу машине скорой помощи, пишет Järva Teataja.

Начальник команды спасателей-добровольцев Ярва-Яани Ивар Кярнер сказал, что команда приехала оказывать помощь на место происшествия в 23.23.

"Вытащили машину из сугроба. Вскоре на помощь приехал местный житель с трактором и расчистил нам дорогу", - сказал Кярнер.

Член правления скорой помощи Karell Ынне Бартошевич подтвердила, что машина застряла в снегу, когда ехала с вызова, и пациент не пострадал в результате происшествия.

"Спасателей ждали около 30 минут и они буксировали, но сами застряли в снегу. День спас приехавший трактор", - сказала Бартошевич.

По словам руководителя скорой помощи, снегопад и метель не препятствовали передвижению их бригад в других местах.

По словам Кярнера, вчера на дороге намело полуметровый сугроб, но скорая помощь все же не застряла: "По мере продвижения вперед дорога стала хуже. Мы решили развернуть машину и по-другому вытащить скорую помощь, но до того, как на помощь пришел трактор".

"Вчерашний вызов был первым в этом году для спасателей-добровольцев Ярва-Яани. В прошлом году наша команда получила 50 вызовов", - пояснил Кярнер.

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