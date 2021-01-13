Новый хозяин Дома Стенбока определится в течение 14 дней

Согласно части 3 статьи 9 «Закона о правительстве», уходящий в отставку по своей инициативе премьер-министр должен сообщить о своем решении также на заседании правительства. Премьер-министр Ратас сделает это завтра. Премьер-министр должен также отдельно уведомить об отставке правительства Рийгикогу.

Ушедшее в отставку правительство продолжит работать до того момента, когда новое правительство вступит в должность. Без крайней необходимости ушедшее в отставку правительство не принимает принципиальных или увеличивающих расходы государственного бюджета решений.

Президент в течение 14 дней должна назначить кандидата в премьер-министры, задачей которого будет сформировать новое правительство. Кандидат в премьер-министры в течение 14 дней должен выступить перед Рийгикогу с докладом об основах формирования будущего правительства, после чего Рийгикогу примет решение о предоставлении кандидату в премьер-министры полномочий для формирования правительства. Получивший полномочия кандидат в премьер-министры в течение семи дней должен представить президенту состав правительства, которое президент должна будет назначить в должность в течение трех дней.