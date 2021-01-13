Премьер-министр подал в отставку. Что будет дальше?

В случае, если премьер-министр подает в отставку или правительству выражают вотум недоверия, правительство в полном составе уходит в отставку.

После заявления об отставке премьер-министра президент предложит сформировать правительство другой партии. Скорее всего, таковой окажется одержавшая на последних выборах в Рийгикогу победу Партия реформ.

После этого партия, получившая предложение от президента, займется формированием коалиции. Очевидно, перед Каей Каллас встанет выбор: формировать коалицию с участием двух или трех партий. Возможны разные варианты, но в Партии реформ неоднократно заявляли, что не будут сотрудничать с EKRE.

Если бы, например, этой ночью по итогам переговоров с членами правящей коалиции Центристская партия решила сменить премьер-министра, этот вариант также имел бы право на жизнь. По данным Postimees, подобный вариант пока не рассматривается.

Ушедшее в отставку правительство продолжит работать до того момента, когда новое правительство вступит в должность. Без крайней необходимости ушедшее в отставку правительство не принимает принципиальных или увеличивающих расходы государственного бюджета решений.

Когда кандидат, получивший от президента предложение о формировании правительства, провел переговоры с другими партиями, он направляется к президенту, который утверждает новое правительство. Данная информация публикуется в Riigi Teataja.

Затем новое правительство приносит присягу перед Рийгикогу. Устно присягу приносит премьер-министр, а затем под текстом присяги ставят подписи члены нового правительства.