Фото ⟩ В сгоревшем в Ида-Вирумаа пансионате продолжаются спасательные работы

Во вторник, 12 января, в 22.16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ида-Вирумаа в деревне Аа (волость Люганузе) горит пансионат "Мяннику".

В здании находились 45 постояльцев и два сотрудника, эвакуацией которых занялись спасатели. По прибытии пожарных пламя уже охватило здание снаружи. К сожалению, в ходе эвакуации было обнаружено двое погибших, еще один пострадавший скончался в машине скорой помощи. Один человек был доставлен в больницу, остальных волость поместила на ночь в отели Saka Cliff, Everest в Кивиыли и Tuhamäe.

Сегодня часть жильцов будет переведена в деревню Аа, где у пансионата есть второй дом, который не пострадал в пожаре. Некоторые постояльцы найдут крышу над головой в доме призрения в Имасту, волость Тапа.

Сейчас на месте продолжают работы спасательные службы. На месте четыре машины спасателей, скорая помощь и полиция.

По словам директора пансионата, работники, которые не работали в ночь пожара, сейчас несут теплые одеяла, подушки и готовят жильцов к транспортировке в уцелевшее здание пансионата.

Оба здания дома престарелых, которые расположены рядом, отапливались газовым котлом, расположенным в уцелевшем доме. Следствие выяснит, как начался пожар. Эксперты в настоящее время работают над выяснением этого вопроса.

По словам старейшины Люганузе Андреа Эйхе, картина, открывшая этой ночью во время пожара, была ужасной. «Дом был весь в огне. Приятно было услышать, что людей вывели», - сказал Эйхе. Сам он прибыл домой около 4.30, а до этого помогал организовать кров для жильцов пансионата.