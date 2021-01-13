YouTube заблокировал аккаунт Трампа до конца его президентства

Видеохостинг YouTube заблокировал официальную учетную запись президента США Дональда Трампа как минимум на семь дней - до инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Об этом представители видеосервиса сообщили во вторник, 12 января.

Кроме того, часть видео, загруженных Трампом ранее, была удалена. "После тщательной проверки и из-за опасений сохраняющейся вероятности насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и обнародовали предупреждение в связи с нарушением нашей политики против подстрекательства к насилию", - подчеркивается в заявлении компании. На канале в течение как минимум одной недели нельзя размещать новые видео, а также вести с него прямые трансляции. Срок заморозки может быть продлен.

Часть контента удалили с аккаунта Белого дома

Представители YouTube не уточнили, в связи с каким именно сюжетом обнародовали предупреждение. Кроме того, по данным телеканала CNN, часть контента была удалена с официального канала Белого дома.

В соответствии с политикой видеохостинга, после второго предупреждения следует блокировка на две недели, после третьего - замораживание аккаунта на постоянной основе.

YouTube до недавнего времени оставался одной из немногих крупных американских онлайн-платформ, которые не предприняли каких-либо действий в отношении контента Трампа.

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