Почему референдум о браке никому не поможет и никого не спасет?

Если их брак будет признан законным, если общество будет декларировать свою лояльность и равное отношение к традиционным и однополым союзам, то это вовсе не исключит внутренние страхи представителей ЛГБТ.
– У тебя два папы и ни одной мамы? – вдруг будут насмехаться над их ребенком в школе.
– А не повлияет ли наша семья на свободный выбор ориентации нашего ребенка?
– Сохранятся ли отношения с родственниками, друзьями, коллегами? Какие шутки разрешены и какие отныне запрещены в нашем присутствии?
Существует ли институт брака, чтобы о нем спорить?
Признаться, мне кажется несколько забавным, что вопрос об однополых браках встал так остро в тот момент, когда во всем цивилизованном мире институт традиционного брака фактически разрушен и перестал существовать. Сегодня не так уж много образованных, состоявшихся, имеющих хорошую работу женщин хотят выйти замуж. У них есть один или несколько детей, но это вовсе не означает, что они нуждаются в свидетельстве о браке, венчании и даже совместном проживании пусть и с любимым мужчиной.
Они дорожат своей свободой, независимостью, возможностью не считаться с чужими привычками, характером, требованиями, а, главное, они не нуждаются в покровительстве, в подчиненном положении, да и в подкаблучнике особой необходимости у них нет. Женщине вполне достаточно находиться «в отношениях», впрочем, и это сегодня никак не является условием достойного существования. Одинокая женщина сегодня – символ свободы, а не сложной судьбы, удачи, а не неудачи, успеха, а не поражения.
О мужчинах я не беспокоюсь, поскольку традиционно именно женщина всегда была страдательной, ищущей стороной, что, наконец, снято с повестки дня.
В моменты неопределенности, смуты, сомнений нормально не только одинокое существование, но и браки втроем, к которым история относится с большим почтением и уважением: Владимир Маяковский – Лиля Брик — Осип Брик; Иван Бунин – Вера Муромцева – Галина Кузнецова. Поверьте, могу продолжить. Это – совместное проживание, совместное хозяйство, совместные поездки, брак втроем. Интересно, что бы изменилось, если бы в каждом случае брак был бы узаконен, освящен церковью, предполагал фату невесты и ее белое платье?! Такие треугольники бывали не только в минувшем веке: вот, например, и Анне Карениной снился символистский сон, где она была с обоими Алексеями – мужем и любовником.
Неужели перестали бы страдать все эти реальные люди или литературные герои, если бы действия их обрели законную силу? Это только, знаете ли, в смешных рассказах Чехова законный брак что-то меняет в жизни человека. А так-то законный брак не управляет чувствами, не руководит развитием трагедии, не принимает сторону счастья или несчастья.
Словом, если гетеросексуалам институт брака не очень-то и нужен, то гомосексуалисты пока им еще не натешились…