Почему референдум о браке никому не поможет и никого не спасет?

Какой вид несчастья идеален для творчества?

Почему Олби, Уильямс, Элиот, Уайльд и многие-многие другие отделяли свои личные интимные пристрастия от своих собственных произведений, которые могли бы быть исповедями – дерзкими и откровенными? Я осмелюсь высказать предположение: мне думается, что весь американо-европейский мир, воспитанный на христианской морали, пропитан этой самой моралью в гораздо большей степени, чем ему может казаться. Вся литература, всё искусство, которое нас воспитывает, выстроено на христианстве; мы можем быть атеистами, агностиками, но мы не можем избежать влияния тех текстов, которые две тысячи лет воспитывают человечество. Мы можем бунтовать против них, но они лежат в нашей основе, на дне нашей души, даже если мы не признаем ее наличия.

И порой возникает вполне понятное раздвоение личности: человек садится за письменный стол, снимает сам с себя свою сущность (как пиджак) и начинает писать так, как подсказывает ему традиция, культура, нравственная норма – не им придуманная, не им разделяемая, но оказывающаяся сильнее его воли и таланта. И на этом безумном натяжении между самим собой и своей писательской установкой рождаются гениальные тексты, потому что мера их трагизма никогда не может быть сравнима с трагедиями тех, кто хотя бы в каком-то приближении старается жить так, как учит жить своих читателей.

Отклонение от принятой в социуме нормы – мощнейший стимул к творчеству. Тут можно вспомнить и последний фильм Альмодовара «Боль и слава», выстроенный как цепь уникальных живописных картин, и каждая словно издает стон одиночества, отверженности, погубленной жизни…

Или размышления Марины Цветаевой о том, что женщины любят не мужчин, а Любовь, мужчины не Любовь, а женщин. И она искала в любви к женщинам то, что не находила в любви к мужчинами, в конце концов, искала несчастной, гибельной любви, запретной любви, которая обещала горение в Аду еще при жизни...

Общество, в котором мы живем, может быть сколь угодно толерантно: мы можем придумывать все новые и новые нормы терпимости, выстраивать особую внешнюю культуру, строго соблюдать букву политкорректности, создать кинематограф, соответствующий требованиям времени (он, собственно, уже создан: рядом с гетеросексуальными парами действуют пары однополые, и, скажем, двое мужчин могут представляться другим героям мужем и женой, а те, не дрогнув и не поведя бровью, радостно приветствуют этих мужа и жену, никто как бы не удивляется, не шарахается и не пугается, включая детей, подростков и стариков). Правда, в этом толерантном искусстве как-то нет пока шедевров и сюжеты обычно натужно вымучены, но мы привыкнем.