Решение о допуске зрителей на Олимпийские игры могут принять в марте

Многие зрители, купившие билеты на игры, подали заявку на возврат денег, однако официальное решение, смогут ли болельщики присутствовать на соревновании, пока не принято.
"Я думаю, что нам необходимо принять решение в феврале или марте", - сказал глава оргкомитета Ёсиро Мори во время онлайн-лекции новостного агентства Kyodo.
Согласно опросам, четверо из пяти японцев считают, что Олимпийские игры стоит вновь перенести или вовсе отменить из-за пандемии коронавируса, однако, по словам Мори, повторный перенос невозможен. В основном потому, что организационный комитет не сможет удержать сотрудников в проекте еще на год.
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