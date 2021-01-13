Ср, 13.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
1 мин для прочтения

Решение о допуске зрителей на Олимпийские игры могут принять в марте

Олимпиада.

ФОТО: ISSEI KATO/REUTERS

Хотя показатели распространения COVID-19 выросли во всем мире, включая и Японию, а власти ужесточили установленные ограничения, работа по подготовке к Олимпийским играм продолжается, а решение, смогут ли присутствовать зрители на Играх в Токио, примут не позднее марта этого года, пишет Rus.ERR.

Многие зрители, купившие билеты на игры, подали заявку на возврат денег, однако официальное решение, смогут ли болельщики присутствовать на соревновании, пока не принято.

"Я думаю, что нам необходимо принять решение в феврале или марте", - сказал глава оргкомитета Ёсиро Мори во время онлайн-лекции новостного агентства Kyodo.

Согласно опросам, четверо из пяти японцев считают, что Олимпийские игры стоит вновь перенести или вовсе отменить из-за пандемии коронавируса, однако, по словам Мори, повторный перенос невозможен. В основном потому, что организационный комитет не сможет удержать сотрудников в проекте еще на год.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back