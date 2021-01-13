Решение о допуске зрителей на Олимпийские игры могут принять в марте

Хотя показатели распространения COVID-19 выросли во всем мире, включая и Японию, а власти ужесточили установленные ограничения, работа по подготовке к Олимпийским играм продолжается, а решение, смогут ли присутствовать зрители на Играх в Токио, примут не позднее марта этого года, пишет Rus.ERR.