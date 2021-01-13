Ср, 13.01.2021
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  • Вдова Яака Йоалы требует снести скандальный памятник знаменитому певцу
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Продолжение конфликта ⟩ Вдова Яака Йоалы требует снести скандальный памятник знаменитому певцу

Вдова Яака Йоалы требует удалить с памятника все, что имеет отношение к певцу.

ФОТО: Elmo Riig

Вдова известного певца Яака Йоалы и собственница патента на его имя требует от мэрии Вильянди убрать все, что имеет отношение к Яаку Йоале, с памятника, открытого в последний день прошлого года, так как конечный результат работы не совпадает с эскизом, с которым ее ознакомили, передает Sakala.

«Эскиз и конечный результат различаются, как день и ночь, - оценила вдова Яака Йоала Майре скульптуру, установленную на улице Пости, и добавила, что сама она в Вильянди не была. – Там ничего не блямкало (не было цветных лампочек.Прим. ред.)», - привела она пример отличия эскиза от конечного результата.

По мнению Майре Йоалы, скульптура выполнена кое-как. «Это халтура. Мне очень жаль, что так произошло, и я очень возмущена. Такая форма памятника неприемлема», - объяснила Майре Йоала. От дальнейших комментариев вдова отказалась.

Голова, руки и буквы

В письменном предупреждении об исковом заявлении, направленном в управу Вильянди через юридическое бюро,  Майре Йоала требует удалить со скульптуры касающиеся Яака Йоалу надписи, а также бронзовые руки и голову. Требование надлежит удовлетворить к 18 января 2020 года. Вероятно, составители претензии допустили ошибку в дате.

Майре Йоала подчеркивает, что торговая марка Jaak Joala зарегистрирована в Патентном департаменте на ее имя. Патент был зарегистрирован в категориях, которые в первую очередь касаются исполнения музыки Яака Йоалы. Однако в претензии не говорится о требовании прекратить воспроизведение музыки.

Мэр Вильянди Мадис Тимпсон заявил во вторник утром, что он еще не в курсе содержания письменного требования вдовы, но к понедельнику следующей недели городская управа обязательно попытается с ним ознакомиться. «Мы внимательно прочитаем письмо, посмотрим, что от нас требуют и что можно сделать, и, вероятно, также поговорим с дамой», - перечислил Тимпсон предстоящие дела.

Мэр подтвердил, что данная претензия стала для него неожиданностью, так как было известно, что родственники Яака Йоалы с формой памятника согласны, а вопросы прав на интеллектуальную собственность должны были решаться теми, кто устанавливал памятник.

Скульптор Мати Кармин заявил, что перед установкой скульптуры он получил одобрение Майре Йоалы.

«Я ей искренне сочувствую, потому что она дрогнула под давлением СМИ. Жаль, что это произошло, потому что изначально она была согласна», - сказал Кармин, признавшись, что его тоже достали все сплетни и домыслы по поводу скульптуры.

«Я очень устал от этого», - сказал он, видимо, имея в виду, что убрать скульптуру с улицы Пости не станет для него неприемлемым.

По словам мэра Мадиса Тимпсона, после открытия статуи у городского правительства работы прибавилось. В понедельник пришлось реагировать на жалобу людей, живущих по соседству, на то, что огни слишком яркие, а музыка играет громко. Скульптура также привлекла большое внимание общественности Вильянди.

В то время как председатель горсобрания и автор идеи установки памятника Хелир-Вальдор Сеэдер считал, что любое проявление внимания к городу - положительно для Вильянди, Тимпсон высказывается более скромно.

«Мы определенно приобрели известность, и я не думаю, что это плохо. Посмотреть на памятник приезжают издалека, одни говорят, что им это не нравится, другим - что нравится», - сказал он. Сам мэр скульптуру в парке не посещал. «Я проезжал мимо на машине и видел, что там все время есть люди, но сам там не был», - подтвердил он.

История полна конфликтов

Общественность узнала о планах создать Яаку Йоале памятник в Вильянди 12 октября, когда городская управа дала разрешение некоммерческому объединению Meie Viljandi установить скульптуру в парке на улице Пости и выделило 50 000 евро на поддержку этого проекта.

Затем Meie Viljandi объявил 14-дневный конкурс эскизов, на который Союз скульпторов Эстонии ответил протестом. Представитель союза отметил, что времени на подготовку эскизов выделено слишком мало, а из этого можно было сделать вывод, что объявленный руководством города конкурс является фиктивным и целенаправленным.

Оказалось, что эскиз скульптора Мати Кармина был завершен еще в начале лета, так как Хелир-Вальдор Сеэдер заранее ознакомил его со своей идеей.

К установленному сроку на рассмотрение жюри из трех человек поступила всего одна работа. Художник-урбанист Кристи Кангиласки придерживается мнения, что, поскольку в жюри не было экспертов в данной области, следует организовать новый конкурс и созвать новое жюри. Два других члена жюри, представитель Meie Viljandi, предприниматель и местный политик Харри Юхани Аалтонен и друг детства Яака Йоалы Пеэп Раю выбрали победителем конкурса единственную работу.

Работа Мати Кармина стоимостью 70 200 евро прибыла в Вильянди 29 декабря и была готова к открытию в последний день года. В тот же день некоммерческое объединение в соответствии с договором передало памятник городу Вильянди, и теперь его владельцем является городская управа.

После того как скульптура была установлена, началась общественная дискуссия о том, может ли эта статуя быть памятником Яаку Йоале.

Харри Юхани Аалтонен, представитель Meie Viljandi

Это письмо не может быть поводом для немедленного сноса памятника.  Искренне надеюсь, что управа свяжется с авторами претензии и компромисс будет найден. Судя по тексту письма, Майре Йоала признает, что она все же давала согласие на создание скульптуры, и теперь юристы должны выяснить, являются ли ее претензии юридически обоснованными. Чтобы использовать музыку Яака Йоалы, мы заключили письменный договор с Эстонским объединением авторов и Союзом исполнителей, а авторские права на скульптуру принадлежат Мати Кармину. Очень жаль, что дело обернулось таким образом, но мы надеемся, что найдем решение.

Чем недовольна вдова

В претензии, составленной адвокатским бюро Triniti, сформулированы три пункта, согласно которым Майре Йоала не согласна с установленным памятником.

• Он не давала согласия на установку памятника, окруженного цветными мигающими огнями.

• Она не давала согласия на создание памятника с использованием несовместимых материалов и цветов: сусальное золото, блестящие серебряные листья, бронзовая скульптура, серый столб и коричневое основание.

• Он не давала согласия на строительство памятника с громоздкой конструкцией и видимыми винтовыми креплениями.

Источник: письменная претензия.

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