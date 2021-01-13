Продолжение конфликта ⟩ Вдова Яака Йоалы требует снести скандальный памятник знаменитому певцу

«Эскиз и конечный результат различаются, как день и ночь, - оценила вдова Яака Йоала Майре скульптуру, установленную на улице Пости, и добавила, что сама она в Вильянди не была. – Там ничего не блямкало (не было цветных лампочек. – Прим. ред.)», - привела она пример отличия эскиза от конечного результата.

По мнению Майре Йоалы, скульптура выполнена кое-как. «Это халтура. Мне очень жаль, что так произошло, и я очень возмущена. Такая форма памятника неприемлема», - объяснила Майре Йоала. От дальнейших комментариев вдова отказалась.

Голова, руки и буквы

В письменном предупреждении об исковом заявлении, направленном в управу Вильянди через юридическое бюро, Майре Йоала требует удалить со скульптуры касающиеся Яака Йоалу надписи, а также бронзовые руки и голову. Требование надлежит удовлетворить к 18 января 2020 года. Вероятно, составители претензии допустили ошибку в дате.

Майре Йоала подчеркивает, что торговая марка Jaak Joala зарегистрирована в Патентном департаменте на ее имя. Патент был зарегистрирован в категориях, которые в первую очередь касаются исполнения музыки Яака Йоалы. Однако в претензии не говорится о требовании прекратить воспроизведение музыки.

Мэр Вильянди Мадис Тимпсон заявил во вторник утром, что он еще не в курсе содержания письменного требования вдовы, но к понедельнику следующей недели городская управа обязательно попытается с ним ознакомиться. «Мы внимательно прочитаем письмо, посмотрим, что от нас требуют и что можно сделать, и, вероятно, также поговорим с дамой», - перечислил Тимпсон предстоящие дела.

Мэр подтвердил, что данная претензия стала для него неожиданностью, так как было известно, что родственники Яака Йоалы с формой памятника согласны, а вопросы прав на интеллектуальную собственность должны были решаться теми, кто устанавливал памятник.

Скульптор Мати Кармин заявил, что перед установкой скульптуры он получил одобрение Майре Йоалы.

«Я ей искренне сочувствую, потому что она дрогнула под давлением СМИ. Жаль, что это произошло, потому что изначально она была согласна», - сказал Кармин, признавшись, что его тоже достали все сплетни и домыслы по поводу скульптуры.

«Я очень устал от этого», - сказал он, видимо, имея в виду, что убрать скульптуру с улицы Пости не станет для него неприемлемым. 5

По словам мэра Мадиса Тимпсона, после открытия статуи у городского правительства работы прибавилось. В понедельник пришлось реагировать на жалобу людей, живущих по соседству, на то, что огни слишком яркие, а музыка играет громко. Скульптура также привлекла большое внимание общественности Вильянди.

В то время как председатель горсобрания и автор идеи установки памятника Хелир-Вальдор Сеэдер считал, что любое проявление внимания к городу - положительно для Вильянди, Тимпсон высказывается более скромно.