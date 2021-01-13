В Пыхья-Таллинне открыт каток

«Каток на Штромке помогает любителям спорта рассредоточится между разными площадками города. Теперь пыхья-таллиннцы могут кататься на коньках возле дома и наслаждаться зимней погодой на свежем воздухе», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что кататься можно бесплатно, и проката коньков не предлагается.