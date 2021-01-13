Кристина Каллас о внеочередных выборах: в интересах Эстонии как можно быстрее получить новое правительство

Желание президента встретиться было сюрпризом? «Нет, сюрпризом не было. Поскольку президент сказала мне, что хочет поговорить на тему решения вопроса с референдумом о браке, то сюрпризом это не было — Ээсти 200 очень четко высказывалась на эту тему», - сказала Каллас в Кадриорге.

Если вопрос о внеочередных выборах сейчас не стоит, то какова роль ее партии в этой ситуации? «Я послушаю, мы обсуждаем повседневную политику с президентом. Поскольку поддержка Ээсти 200 высока, и у нас есть много возможностей, я считаю, что мы просто поговорим о повседневной политике».

На вопрос, видит ли Ээсти 200 сейчас возможность для проведения внеочередных выборов, Каллас ответила: «Я считаю, что нужно предоставить Кае Каллас новую возможность сформировать правительство. Это было бы правильно. Одно дело — наши интересы, другое дело — интересы Эстонии, и я считаю, что в наших интересах было бы, чтобы мы как можно быстрее получили правительство».