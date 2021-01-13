В Финляндии создают вакцину против коронавируса для животных

По словам руководительницы группы, доцента Тарьи Сиронен, вирус представляет угрозу не только для здоровья людей - следует быстро и эффективно воспрепятствовать его распространению среди животных в сельском хозяйстве, пушном звероводстве, а также в животном мире Финляндии, пишет Deutsche Welle.
По данным финской медиакомпании YLE, фаза тестирования вакцины может занять несколько месяцев.
В отличие от звероводческих ферм в других европейских странах - в частности в Дании и Нидерландах - в Финляндии до сих пор не было обнаружено заражения зверей коронавирусом SARS-CoV-2.
После того как в ноябре 2020 года в ряде норковых ферм Европы были зафиксированы вспышки инфицирования коронавирусом, к созданию вакцины для животных приступили и в России. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, препарат должен быть готов в конце января.