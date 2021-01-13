Эстонцы вывели на рынок персональный посылочный ящик

В умном почтовом ящике могут оставить заказ или посылку курьеры, друзья и знакомые владельцев. Почтовый ящик ParcelSea состоит из разных модулей и может вместить несколько посылок (размеров L, M, XS), письма и до пяти пакетов с едой. О прибытии посылки владелец будет уведомлен с помощью сообщения. В будущем пакеты через интеллектуальный почтовый ящик можно будет не только получать, но и отправлять.

Сегодня стратегия ParcelSea в Эстонии заключается в пилотировании, улучшении и дальнейшем развитии продукта. Во второй половине 2021 года планируются поставки таких ящиков и в Скандинавию. В конце января первые 20 умных почтовых ящиков будут установлены в домах Эстонии.