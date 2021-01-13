Ср, 13.01.2021
Керсти Кальюлайд всего раз встретилась с Путиным и сразу же переняла его привычки. Мартин Хельме
Мартин Хельме
1 мин для прочтения

Эстонцы вывели на рынок персональный посылочный ящик

Умные почтовые ящики начнут устанавливать в апреле 2021 года.

ФОТО: ParcelSea

Осенью 2020 года руководители фирмы Cleveron Андрес Сампка и Индрек Юргенсон основали новую компанию ParcelSea. ParcelSea производит персональные интеллектуальные почтовые ящики, которые бесконтактно принимают товары, заказанные на дом, при этом хозяину необязательно находиться дома, передает Kodustiil.

В умном почтовом ящике могут оставить заказ или посылку курьеры, друзья и знакомые владельцев. Почтовый ящик ParcelSea состоит из разных модулей и может вместить несколько посылок (размеров L, M, XS), письма и до пяти пакетов с едой. О прибытии посылки владелец будет уведомлен с помощью сообщения. В будущем пакеты через интеллектуальный почтовый ящик можно будет не только получать, но и отправлять.

Сегодня стратегия ParcelSea в Эстонии заключается в пилотировании, улучшении и дальнейшем развитии продукта. Во второй половине 2021 года планируются поставки таких ящиков и в Скандинавию. В конце января первые 20 умных почтовых ящиков будут установлены в домах Эстонии.

В настоящее время ParcelSea специализируется на частных домах, рядных и парных домах. «Мы хотим предложить собственникам  этого типа жилья умный домашний почтовый ящик, который всегда находится дома в ожидании, когда посылки и продуктовые заказы, а также презенты от друзей будут доставлены заказчику и владельцу ящика бесконтактно», - сказал соучредитель ParcelSea Андрес Сампка.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back