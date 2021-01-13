Видео ⟩ Хельме: EKRE останется у власти

Отставка Юри Ратаса его не удивила. «Меня ничего не удивляет, меня удивляет только глупость прессы. Вы думаете, что у вас сегодня праздник — нет. Вынужден опять вас разочаровать», - заявил Хельме. В конце он добавил: «EKRE останется у власти».

Председатель EKRE Мартин Хельме сказал сегодня в парламенте, что его партия хочет остаться в том же правительстве, но с новым премьер-министром от Центристской партии.

По его словам, скорее всего, сегодня не состоится голосования по референдуму о браке, но EKRE ищет возможности, чтобы законопроект оставался на рассмотрении в Рийгикогу.

Председатель совета Центристской партии Тынис Мельдер сейчас не знает, какую позицию относительно голосования по референдуму займет фракция. «Безусловно, то соглашение, которое было достигнуто в понедельник, не действительно, так как сегодня у нас новая ситуация и мы ее обсуждаем», - сказал Мельдер. Он добавил, что в настоящий момент неразумно принимать серьезные политические решения. «В нынешней ситуации референдум проводить нельзя и, безусловно, я не стану поддерживать голосование по этому референдуму», - заверил он.

По данным Postimees, сегодня может состояться внеочередное заседание конституционной комиссии, на котором она должна принять решение об исключении законопроекта из повестки дня сегодняшнего заседания Рийгикогу. После отставки Юри Ратаса все партии должны провести собрания, чтобы обсудить, что будет дальше.

Премьер-министр Юри Ратас после часового заседания правления Центристской партии в Рийгикогу подтвердил, что уходит в отставку из-за подозрительных финансовых дел в Porto Franco. Он также считает, что было бы разумно, чтобы голосование по вопросу референдума в среду не состоялось.

«В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением Центристской партии и фракцией Рийгикогу, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным», - сказал Ратас.

Председатель Центристской партии признал, что с его решением деятельность правительства также подходит к концу: «Это заявление - конец этой коалиции».