Полузащитник Павел Дымов усилил "Легион", с Кругловым клуб пока не связывался

Накануне вечером Белов сообщил, что "Легиону" интересны все качественные футболисты, в том числе Дмитрий Круглов: «Пока с Кругловым мы не связывались, хотя в кулуарах были разговоры о том, что он может стать свободным агентом. Но политика "Легиона" - за клуб должны играть футболисты, которые сами этого хотят. Насколько я понимаю, Дмитрий до последнего надеялся остаться в "Левадии". Теперь я не исключаю, что мы с ним свяжемся и обсудим вопрос сотрудничества».