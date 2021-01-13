Ср, 13.01.2021
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  • Полузащитник Павел Дымов усилил "Легион", с Кругловым клуб пока не связывался
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Полузащитник Павел Дымов усилил "Легион", с Кругловым клуб пока не связывался

Игроки таллиннского "Легиона".

ФОТО: Margus Ansu

Руководитель и главный тренер выступающего в высшей лиге таллиннского футбольного клуба "Легион" Денис Белов сказал, что пока не связывался со ставшим свободным агентом экс-защитником сборной Эстонии Дмитрием Кругловым на предмет возможного сотрудничества, пишет Rus.ERR.

Накануне вечером Белов сообщил, что "Легиону" интересны все качественные футболисты, в том числе Дмитрий Круглов: «Пока с Кругловым мы не связывались, хотя в кулуарах были разговоры о том, что он может стать свободным агентом. Но политика "Легиона" - за клуб должны играть футболисты, которые сами этого хотят. Насколько я понимаю, Дмитрий до последнего надеялся остаться в "Левадии". Теперь я не исключаю, что мы с ним свяжемся и обсудим вопрос сотрудничества».

В межсезонье, по словам Дениса Белова, команду покинуло несколько игроков: Кирилл Виноградов, Семен Беляков, Гиоргий Гвинашвили и Марек Шатов.

Первый новичком "Легиона" в зимнее межсезонье стал имеющий опыт выступления за сборную Эстонии экс-полузащитник "Инфонета", "Левадии" и "Флоры" Павел Дымов, вторую половину прошлого чемпионата отыгравший в аренде за "Калев".

Денис Белов также признал, что "Легион" связывался с оставшимися без команд Павлом Мариным и Романом Собченко.

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