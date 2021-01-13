Решения об ограничениях в Харьюмаа и Ида-Вирумаа принесли свои плоды

По словам Донченко, в Эстонии по-прежнему наблюдается распространение вируса по всей стране, но по уездам произошли изменения. «В Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где действуют ограничения, ситуация начала улучшаться, и это показывает, что ограничения оказывают положительное влияние», - сказала Донченко.

В то же время наблюдается значительный рост распространения вируса в Пярнуском, Йыгеваском, а также Вильяндиском уездах. В то же время увеличилась заболеваемость в семейном кругу, большая проблема есть и в домах престарелых. Большинство случаев заболевания зарегистрировано в возрастных группах 70+ и 80+. «Вирус попал в дома престарелых в основном через работников», - добавила Донченко.