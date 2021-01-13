Ср, 13.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
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  • Столкновение автомобилей: годовалый ребенок и две женщины попали в больницу
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Столкновение автомобилей: годовалый ребенок и две женщины попали в больницу

В аварии пострадали три человека.

ФОТО: Kuvatõmmis "Liiklus- ja patrullinfo Pärnus" Facebooki grupist

Вчера вечером на границе города Синди в волости Тори столкнулись два легковых автомобиля. С места происшествия в больницу увезли двух взрослых и ребенка, пишет Pärnu Postimees.

В 16.46 на 5,9 км шоссе Пярну-Тори 31-летняя женщина на скользкой дороге потеряла контроль над легковым автомобилем Kia Ceed, и машина заехала на полосу встречного движения, где столкнулась с легковым автомобилем BMW 520D, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

Водитель Kia и ее пассажир, годовалый мальчик, а также 30-летняя женщина, пассажирка BMW, были доставлены в Пярнускую больницу.

По оценке проезжавшего мимо человека, на месте происшествия дорожные условия были не лучшими, однако ехать все же можно было. "Точно лучше, чем сегодня утром", - отметил очевидец.

Как сообщили в Пярнуской больнице, трое пострадавших после проверки здоровья были отпущены на домашнее лечение.

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