Столкновение автомобилей: годовалый ребенок и две женщины попали в больницу

В 16.46 на 5,9 км шоссе Пярну-Тори 31-летняя женщина на скользкой дороге потеряла контроль над легковым автомобилем Kia Ceed, и машина заехала на полосу встречного движения, где столкнулась с легковым автомобилем BMW 520D, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

Водитель Kia и ее пассажир, годовалый мальчик, а также 30-летняя женщина, пассажирка BMW, были доставлены в Пярнускую больницу.

По оценке проезжавшего мимо человека, на месте происшествия дорожные условия были не лучшими, однако ехать все же можно было. "Точно лучше, чем сегодня утром", - отметил очевидец.