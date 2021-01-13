В сгоревшем пансионате для престарелых работает следственная группа

На территории пансионата для престарелых располагаются два здания. По словам одного из местных жителей, изначально здесь была дача Кохтла-Ярвеского шиноремонтного завода, которая была гораздо меньше по размеру. Рядом располагался амбар. За последние десятилетия здания сильно перестроили, увеличив в размерах.

Двухэтажное здание здание пансионата в пожаре не пострадало, в нем продолжают находиться сотрудники и часть постояльцев.

Сгоревшее здание пансионата состоит из двух частей. Это более старый дом с мансардой и пристроенное к нему длинное одноэтажное крыло. Судя по строительным материалам, пристройка более современная.

Наиболее пострадала как раз часть здания с мансардой. Верхняя часть сгорела практически полностью, видны только часть фронтона и печная труба.

В момент возгорания в здании находились 45 постояльцев и два сотрудника. По прибытии пожарных пламя уже охватило здание снаружи. К сожалению, в ходе эвакуации было обнаружено двое погибших, еще один пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Один человек был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу, в отделение интенсивной терапии.

По словам старшего оперативного дежурного Йыхвиской спасательной команды Павла Леонтьева, среди постояльцев были как лежачие больные, так и те, кто передвигался на инвалидных колясках. Эвакуацию начали сами работники учреждения, они перевели почти всех постояльцев в соседнее здание, а затем - в срочно заказанный автобус, который вывез людей в место временного ночлега. Его волостные власти нашли на близлежащей мызе.

Старший оперативный дежурный Павел Леонтьев ФОТО: Николай Андреев

По словам Павла Леонтьева, прибытие первых спасателей несколько задержалось из-за тяжелых погодных условий. На место прибыло около 15 единиц спасательной техники, в том числе пришлось задействовать трактор, который расчищал дорогу и площадку, необходимую, чтобы развернуть технику спасателей и медиков.

Спасательными работами занимались команды из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку, Кивиыли, Кунда и Раквере. То есть, почти все ида-вирумааские команды работали ночью на этом пожаре, которому был присвоен высший приоритет.

К середине дня 13 января причина пожара еще не установлена, также спасатели пока не говорят, откуда начал распространяться огонь. Следователи исследуют как само здание, так и сохранившиеся данные пожарной сигнализации.

“В данный момент здесь работают четыре спасательные команды, разбираем конструкции. Где-то еще появляются очаги пожара”, - добавил Павел Леонтьев.

По поводу случившегося сделал заявление генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару. Он высоко оценил действия волостной управы Люганузе, которая быстро нашла помещения для эвакуированных, и выразил соболезнования семьям погибших.

Гендиректор Спасательного департамента отметил, что требования пожарной безопасности необходимо соблюдать, чтобы сохранить жизни людей. Ответственность за соблюдение требований несет собственник здания. Куно Таммеару сообщил, что 27 ноября 2019 года спасатели проводили инспекцию пожарной безопасности в пансионате Мяннику. Они нашли незначительные нарушения, которые были быстро устранены.

“Известно, что здание было в хорошем конструктивном состоянии с точки зрения пожарной безопасности”, - сообщил он и добавил, что ведется работа по установлению причин пожара.