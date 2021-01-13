Кая Каллас: я не вижу особых возможностей формировать правительство с EKRE

В течение десятиминутного интервью Кая Каллас неоднократно повторила журналистам, что «Партия реформ хочет сформировать действующее правительство», что «правительство мы можем сформировать теми силами, что есть в Рийгикогу» и что «на камеру она не станет вести коалиционные переговоры».

Каллас все-таки уточнила, что не видит возможности формировать правительство с EKRE, так как у двух партий разные ценности. Сотрудничество с Центристской партией она не исключает, хотя той предъявлено подозрение подозрение в коррупции.

В то же время она не недооценивает желании коалиционных партий продолжить сотрудничество и сохранить правящий союз: «Если правительство развалилось, это не значит, что коалиции пришел конец».