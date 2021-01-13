Ср, 13.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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  • Кая Каллас: я не вижу особых возможностей формировать правительство с EKRE
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Кая Каллас: я не вижу особых возможностей формировать правительство с EKRE

Кая Каллас.

ФОТО: Sander Ilvest

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что ее партия хочет сформировать действующее правительство, но она не недооценивает желание нынешней коалиции, несмотря на отставку премьер-министра, продолжить сотрудничество в прежнем составе, пишет ERR.

В течение десятиминутного интервью Кая Каллас неоднократно повторила журналистам, что «Партия реформ хочет сформировать действующее правительство», что «правительство мы можем сформировать теми силами, что есть в Рийгикогу» и что «на камеру она не станет вести коалиционные переговоры».

Каллас все-таки уточнила, что не видит возможности формировать правительство с EKRE, так как у двух партий разные ценности. Сотрудничество с Центристской партией она не исключает, хотя той предъявлено подозрение подозрение в коррупции.

В то же время она не недооценивает желании коалиционных партий продолжить сотрудничество и сохранить правящий союз: «Если правительство развалилось, это не значит, что коалиции пришел конец».

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