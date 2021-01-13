Новый пакет городской помощи поддержит предпринимателей

«Цель вспомогательных мер – уменьшить нагрузку на предпринимателей и оставить им, по возможности, больше финансовых средств, чтобы они смогли преодолеть кризис, то есть не закрыться и не увольнять людей, – сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. – Также посредством этих мер будут сохранены рабочие места и качество жизни многих горожан. Одной из существенных мер в условиях установленных правительством ЭР ограничений станет продолжение выплат городом пособий на спортивную деятельность, также город в стопроцентном объеме освободит спортивные организации от оплаты за использование городских спортивных зданий и сооружений. Также вплоть до конца месяца действия установленных правительством ЭР ограничений арендаторы будут в стопроцентном объеме освобождены от оплаты за использование спортивных залов и сооружений, а также помещений, использующихся для занятий по интересам».

Кроме того, арендаторы (НКО или фонды) находящихся в собственности города бизнес-площадей, а также те арендаторы, которые используют территории для организации проведения досуга или общественного питания, освобождены от оплаты за аренду в объеме 80%.

Пакет помощи предпринимателям включает также ускоренную оплату счетов со стороны города: за полученные услуги и товары Таллинн платит в течение 10 календарных дней вместо обычных 21 или 30 дней; предусмотрен и отказ от договорных санкций из-за обусловленных влиянием коронакризиса проблем с выполнением заказов или доставкой, а также продление сроков на разумный период.

Не менее важным является возмещение приемлемых расходов на субсидированные в рамках недоходной деятельности проекты, которые в последнем квартале предыдущего года и 2021-м году из-за установленных городом или государством ограничений остались нереализованными.

Для того, чтобы в нынешнее время повысить дигитальные возможности предприятий, в объеме до 6000 евро на предприятие в год поддерживается покупка лицензий на программное обеспечение и приобретение программного обеспечения, а также расходы, связанные с программированием, внедрением и тестированием разработок. По словам вице-мэра, важно, чтобы меры поддержки хотя бы в какой-то степени смягчили проблемы, с которыми столкнулись предприниматели во время кризиса.