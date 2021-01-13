Глава «Юлемисте»: мы были бы заинтересованы в Porto Franco

По словам Пярнитса, в условиях нынешнего кризиса имеются две связанные друг с другом, но в то же время совершенно разные стороны.

Во-первых, правительственный кризис. «Вероятно, он рано или поздно, но случился бы. Не то, чтобы я имел что-то против Юри Ратаса или Центристской партии, но бремя EKRE было очень тяжелым», - сказал Пярнитс. Он имел в виду враждебный настрой по отношению к зарубежной рабочей силе. По словам бизнесмена, если мы не поддерживаем глобализацию, то это может стать препятствием для экономики Эстонии.

Хотя в связи с отставкой правительства многие дела останутся незавершенными, по оценке Пярнитса в длительной перспективе в смене власти нет ничего плохого. В то же время, по оценке главы торгового центра, уходящее в отставку правительство хорошо справились с коронакризисом.

Porto Franco

Второй вопрос — сам проект Porto Franco, который, по словам Пярнитса, куда интереснее. В то же время, по словам Пярнитса, дело не столько в коррупции, потому что время от времени подобные вещи происходят, сколько в том, что станет с проектом Porto Franco. «Если бы речь шла о полученном честным путем кредите, то для бизнес-среды это было бы во всех смыслах положительным моментом. Если у государства имеется возможность поддержать эстонские предприятия с помощью европейских денег — это совершенно нормально», - сказал Пярнитс, отметив, что приведение в порядок прибрежной зоны Таллинна имело бы положительное влияние в том числе для туризма.

По мнению Пярнитса, в ситуации, когда KredEx не выплатил Porto Franco обещанные 40 миллионов, велика вероятность, что проект не получит и остальную часть финансирования. В этой ситуации Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Luminor могут отказаться от выдачи Porto Franco обещанных кредитов (сегодня Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) сообщил, что он не даст проекту Porto Franco обещанный кредит в размере 63 млн евро в связи с коррупционным скандалом — прим ред.). И хотя торговый центр T1 разорился по иной причине, та же самая участь может постигнуть и Porto Franco, поскольку необходимо выплачивать кредиты. «Если проект не будет рентабельным, не будет приносить прибыль, район застройки могут выставить на торги», - заявил Пярнитс.

По мнению бизнесмена, речь идет об очень хорошем мультифункциональном проекте, интерес к которому может быть большим. «Он куда интереснее, чем T1»,- считает он.

Пярнитс также не исключил своего участия в торгах.

Репутация Эстонии не пострадает

По оценке Пярнитса, подозрения в коррупции, предъявленные Porto Franco и Центристской партии, не должны сказаться на репутации Эстонии. «Не думаю, что репутация Эстонии пострадает», - считает он. Подобные скандалы периодически случаются в каждой стране, но это не выливается в нечто большое. «Поскольку как предприниматели, так и политики понимают, что подобные сделки отслеживаются и впоследствии становятся достоянием общественности, люди все чаще серьезно задумываются о том, стоит ли идти на подобное правонарушение», - считает Пярнитс.

В то же время, по оценке Пярнитса, произошедшее отрицательно скажется на репутации Центристской партии. И, несомненно, это может сказаться на результатах на местных выборах.

Самый вероятный сценарий

По мнению Пярнитса, в ближайшем будущем события в стране могут развиваться по трем сценариям.

Первый вариант — коалицию образуют Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Отечество». Возглавят ее реформисты.

Второй вариант — союз Партии реформ и Центристской партии. Третья возможность — внеочередные выборы.

Самым вероятным сценарием, по мнению Пярнитса, является образование правящей коалиции из Партии реформ, соцдемов и "Отечества", во главе которой будут стоять реформисты.

«Отсутствие ноши в лице EKRE будет для Эстонии плюсом в длительной перспективе», - сказал он. В то же время, по его оценке, это может привести к тому, что в отличие от центристов такое правительство будет уделять меньше внимания социальным сферам и повышению пенсий.