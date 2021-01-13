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Лизе Монтгомери, признанной виновной в жестоком убийстве еще в 2007 году, сделали смертельную инъекцию. Она стала первой за последние 68 лет женщиной, казненной в США по решению федеральных властей.

52-летней Монтгомери сделали инъекцию в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана. Верховный суд США отменил ранее вынесенное окружным судом решение о необходимости провести слушания о вменяемости Монтгомери.

Адвокаты женщины утверждали, что у нее был врожденный дефект головного мозга, и она попросту не понимала, что именно с ней происходит. «Монтгомери страдает поражением головного мозга и тяжелым психическим заболеванием, которое усугубилось из-за сексуальных надругательств, которым она подвергалась в течение всей своей жизни со стороны тех, кто о ней должен был заботиться"», - заявили адвокаты женщины ранее во время слушания в окружном суде.

«В своем нынешнем психическом состоянии Монтгомери настолько удалена от реальности, что она не может рационально судить о причинах, по которым правительство намерено ее казнить»", - заявил судья.

Тем не менее, чуть позже все-таки было принято решение о ее казни.

Она уже откладывалась дважды - сначала Монтгомери должны были сделать смертельную инъекцию еще 8 декабря, но ее адвокаты заразились Covid-19. Казнь перенесли на 12 января, но судья Джеймс Хэнлон отложил ее. Верховный суд разрешил казнить Монтгомери утром в среду.

Преступление Монтгомери

Лиза Монтгомери в течение нескольких лет в детстве подвергалась сексуальному и физическому насилию со стороны отчима. По словам ее адвокатов, обращение с ней было настолько жестоким, что оно равносильно пыткам.

В возрасте 36 лет (это было в 2004 году) она напала на 23-летнюю Мэри Джо Стиннетт, бывшую на восьмом месяце беременности.

Монтгомери извлекла ребенка из тела Стиннетт, задушив ее веревкой до потери сознания. Женщина скончалась от потери крови.

Тюрьма в Индиане, где содержится Лиза Монтгомери Getty Images Тюрьма в Индиане, где содержалась Лиза Монтгомери

Монтгомери познакомилась со своей жертвой через форум для любителей рэт-терьеров. Они переписывались несколько месяцев. Монтгомери сказала Стиннетт, что тоже ждет ребенка. Женщины обсуждали беременность, и затем договорились, что Монтгомери купит у Стиннетт щенка.

В декабре 2004 года Монтгомери договорилась встретиться со Стиннетт, чтобы посмотреть щенков. Она проделала путь в 281 километр от своего дома в Канзасе до городка Скидмор в штате Миссури, где жила ее жертва.

Однако Стиннетт не ожидала, что к ней приедет именно Монтгомери. Убийца договорилась о встрече с ней, используя заведенный заранее фальшивый аккаунт на имя Дарлин Фишер.

Когда Стиннетт открыла дверь, Монтгомери напала на нее с веревкой, и после того, как Стиннетт потеряла сознание, вырезала плод из ее тела кухонным ножом.

Следователи довольно быстро поняли, что никакой Дарлин Фишер не существовало и уже на следующий день выследили Монтгомери по IP-адресу, с которого она переписывалась с жертвой. Когда полицейские нашли ее, то обнаружили у нее младенца, девочку. Монтгомери сначала утверждала, что это ее дочь, родившаяся днем раньше, но потом созналась в убийстве.

Ее признали виновной в преступлении в 2007 году. На следующий день ее приговорили к смертной казни.

Монтгомери с 2008 года содержится в федеральной женской тюрьме в штате Техас, где проходит курс психиатрической помощи. После того, как была объявлена дата казни Монтгомери, ее поместили под особое наблюдение.

Последняя неделя казней?

До Монтгомери последней женщиной, казненной в США на федеральном уровне, была Бонни Хэди, которая в 1953 году похитила и убила ребенка с целью получения выкупа. Ее приговорили к высшей мере наказания и отправили в газовую камеру.

Монтгомери казнили за неделю до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена, который намерен прекратить исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Администрация уходящего президента Дональда Трампа возобновила федеральные смертные казни после 17-летнего перерыва (хотя все эти годы людей по-прежнему казнили на уровне отдельных штатов).

С лета прошлого года было приведено в исполнение 10 федеральных смертных приговоров, Лиза Монтгомери стала 11-й. На этой неделе федеральные власти планируют казнить еще двух осужденных.

Вместо смертной казни администрация Байдена предлагает назначать пожизненное заключение в виде наказания без возможности освободиться условно-досрочно.