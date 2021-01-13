Лиза Монтгомери - единственная казненная в США женщина за последние 68 лет. В чем ее преступление?
Лизе Монтгомери, признанной виновной в жестоком убийстве еще в 2007 году, сделали смертельную инъекцию. Она стала первой за последние 68 лет женщиной, казненной в США по решению федеральных властей.
52-летней Монтгомери сделали инъекцию в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана. Верховный суд США отменил ранее вынесенное окружным судом решение о необходимости провести слушания о вменяемости Монтгомери.
Адвокаты женщины утверждали, что у нее был врожденный дефект головного мозга, и она попросту не понимала, что именно с ней происходит. «Монтгомери страдает поражением головного мозга и тяжелым психическим заболеванием, которое усугубилось из-за сексуальных надругательств, которым она подвергалась в течение всей своей жизни со стороны тех, кто о ней должен был заботиться"», - заявили адвокаты женщины ранее во время слушания в окружном суде.
«В своем нынешнем психическом состоянии Монтгомери настолько удалена от реальности, что она не может рационально судить о причинах, по которым правительство намерено ее казнить»", - заявил судья.
Тем не менее, чуть позже все-таки было принято решение о ее казни.
Она уже откладывалась дважды - сначала Монтгомери должны были сделать смертельную инъекцию еще 8 декабря, но ее адвокаты заразились Covid-19. Казнь перенесли на 12 января, но судья Джеймс Хэнлон отложил ее. Верховный суд разрешил казнить Монтгомери утром в среду.
Преступление Монтгомери
Лиза Монтгомери в течение нескольких лет в детстве подвергалась сексуальному и физическому насилию со стороны отчима. По словам ее адвокатов, обращение с ней было настолько жестоким, что оно равносильно пыткам.
В возрасте 36 лет (это было в 2004 году) она напала на 23-летнюю Мэри Джо Стиннетт, бывшую на восьмом месяце беременности.
Монтгомери извлекла ребенка из тела Стиннетт, задушив ее веревкой до потери сознания. Женщина скончалась от потери крови.
Монтгомери познакомилась со своей жертвой через форум для любителей рэт-терьеров. Они переписывались несколько месяцев. Монтгомери сказала Стиннетт, что тоже ждет ребенка. Женщины обсуждали беременность, и затем договорились, что Монтгомери купит у Стиннетт щенка.
В декабре 2004 года Монтгомери договорилась встретиться со Стиннетт, чтобы посмотреть щенков. Она проделала путь в 281 километр от своего дома в Канзасе до городка Скидмор в штате Миссури, где жила ее жертва.
Однако Стиннетт не ожидала, что к ней приедет именно Монтгомери. Убийца договорилась о встрече с ней, используя заведенный заранее фальшивый аккаунт на имя Дарлин Фишер.
Когда Стиннетт открыла дверь, Монтгомери напала на нее с веревкой, и после того, как Стиннетт потеряла сознание, вырезала плод из ее тела кухонным ножом.
Следователи довольно быстро поняли, что никакой Дарлин Фишер не существовало и уже на следующий день выследили Монтгомери по IP-адресу, с которого она переписывалась с жертвой. Когда полицейские нашли ее, то обнаружили у нее младенца, девочку. Монтгомери сначала утверждала, что это ее дочь, родившаяся днем раньше, но потом созналась в убийстве.
Ее признали виновной в преступлении в 2007 году. На следующий день ее приговорили к смертной казни.
Монтгомери с 2008 года содержится в федеральной женской тюрьме в штате Техас, где проходит курс психиатрической помощи. После того, как была объявлена дата казни Монтгомери, ее поместили под особое наблюдение.
Последняя неделя казней?
До Монтгомери последней женщиной, казненной в США на федеральном уровне, была Бонни Хэди, которая в 1953 году похитила и убила ребенка с целью получения выкупа. Ее приговорили к высшей мере наказания и отправили в газовую камеру.
Монтгомери казнили за неделю до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена, который намерен прекратить исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Администрация уходящего президента Дональда Трампа возобновила федеральные смертные казни после 17-летнего перерыва (хотя все эти годы людей по-прежнему казнили на уровне отдельных штатов).
С лета прошлого года было приведено в исполнение 10 федеральных смертных приговоров, Лиза Монтгомери стала 11-й. На этой неделе федеральные власти планируют казнить еще двух осужденных.
Вместо смертной казни администрация Байдена предлагает назначать пожизненное заключение в виде наказания без возможности освободиться условно-досрочно.
По данным последнего исследования Gallup, 54% американцев считают, что смертная казнь приемлема с этической точки зрения. И несмотря на то, что этот процент кажется высоким, на самом деле это рекордно низкий показатель - на шесть процентных пунктов ниже, чем год назад.